تظاهرة في برشلونة لزيادة نسبة التحدث بالإسبانية

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

تظاهر نحو 35 ألف شخص في برشلونة ضد حكم قضائي يقضي بزيادة نسبة التحدث باللغة الإسبانية في المدارس العامة.

وذكرت وكالة أنباء «يوروبا برس» الإسبانية أن التظاهرة التي انطلقت أمس، وأقيمت تحت شعار «الآن ودائماً، التعليم في كاتالونيا».

وكان القضاة قد أمروا بضرورة ألا تقل الدروس باللغة الإسبانية عن 25%. وحتى الآن، يوجد في معظم المدارس الابتدائية في منطقة الحكم الذاتي في الشمال الشرقي، التي تسعى جاهدة للاستقلال عن إسبانيا، حصتان باللغة الإسبانية مدتهما 45 دقيقة في الأسبوع، مع تدريس جميع المواد الأخرى باللغة الكاتالونية. ومع ذلك، يتحدث العديد من التلاميذ الإسبانية خارج الفصول الدراسية. وندد زعيم الحكومة الإقليمية بيري أراجونيس بحكم المحكمة ووصفه بأنه جزء من «هجوم قومي إسباني».

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