المصدر: الامارات اليوم

مواقف

طالب سكان في الشارقة بإلزام أصحاب البنايات السكنية بتركيب كاميرات مراقبة في كل أرجاء طوابق المواقف، لضبط المخالفات التي ترتكب فيها، ومنع احتمالات تعرض بعض السيارات للسرقة دون القدرة على كشف السارق.

تسوق

طالب مستهلكون الجهات المعنية بحظر مواقع التسوق الإلكترونية التي لا يوجد لها مقر خاص داخل الدولة، خصوصاً بعد تعرض كثير منهم للخداع من قبل بعض هذه المواقع التي باعت لهم سلعاً متدنية الجودة، ولم يتمكنوا من التواصل معهم واسترداد حقوقهم.

تأمين

شكا مرضى تأخر استجابة شركات التأمين الصحي لطلبات العلاج، خصوصاً المتعلقة بالأسنان، الأمر الذي يؤخر التدخل الطبي في الوقت المناسب، ويعرضهم لآلام فترة أطول، مطالبين بوضع آلية تضمن سرعة البت في الطلبات.

مدارس

طالب ذوو طلبة إدارات مدارس خاصة بإعادة النظر في الرسوم المعتمدة، والعمل على تخفيضها، لاسيما في بداية الفصل الدراسي الثاني الذي يتزامن مع تطبيق النظام الجديد في عدد أيام الدراسة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم دراسة بدلاً من خمسة أيام.

فنادق

أثنى مواطنون على عروض فنادق عدة بالدولة تمثلت في خصومات أسعار الإقامة بنسب لا تقل عن 7%، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، إذ تستمر هذه العروض حتى نهاية شهر ديسمبر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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