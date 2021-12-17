الشتاء الثلاثاء المقبل فلكياً ويستمر حتى 20 مارس

المصدر: الشارقة ■ وام

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن فصل الشتاء يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر حتى 20 مارس المقبل، حيث يدخل فصل الربيع فلكياً.

وأوضح أن اعتبارات الفصول والمواسم تأتي وفق مفاهيم عدة، فيبدأ الشتاء حسب المفهوم الفلكي عند تعامد الشمس على أدنى نقطة لها من الأرض جنوباً في مدار الجدي ويكون ذلك في 21 و22 من ديسمبر من كل عام مع الانقلاب الشمسي الشتوي، فيما يبدأ الشتاء وفق المفهوم المناخي مع بداية ديسمبر حيث معدلات درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض تشتد برودة.

وتابع الجروان أنه في منطقة الجزيرة العربية تبلغ برودة الطقس أوجها خلال الشتاء، خصوصاً خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير، حيث تكون درجات الحرارة الدنيا دون 15 درجة مئوية في المناطق الساحلية وتنزل دون 10 درجات مئوية في المناطق الواقعة في العمق الصحراوي والمرتفعات الجبلية، وقد تصل إلى دون خمس درجات مئوية في العمق الصحراوي وسط الجزيرة العربية، فيما تتدنى دون الصفر المئوي في المرتفعات فوق 1800 متر وفي الأطراف الشمالية من الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن معدل درجات الحرارة في بداية فصل الشتاء يصل إلى 12 درجة في الحد الأدنى و25 درجة في الحد الأقصى عند بداية الفصل، ثم تزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى 15 درجة و28 درجة في منتصف الفصل وتصل عند نهايته إلى 18 درجة و32 درجة مئوية، وتهب في هذا الفصل العواصف الشمالية والغربية وتكون الرياح نشطة، والبحر متقلب يسكن حيناً ويثور أحياناً أخرى.

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