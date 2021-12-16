مسابقة الصيد بالصقور في مهرجان الظفرة تنطلق اليوم

المصدر: الظفرة ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم مسابقة الصيد بالصقور، ضمن مسابقات مهرجان الظفرة 15، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي.

وتقام المسابقة بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر أربعة أيام (خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري) في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة، فيما تستمر بقية مسابقات المهرجان لغاية 22 يناير 2022.

وتشهد مسابقة الصيد بالصقور إقامة ستة أشواط لمسابقات التلواح، منها أربعة أشواط خاصة لفئة الفروخ، وشوطان مخصصان لفئة الجرناس، وقد خصص للمسابقة 30 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 810 آلاف درهم، موزعة على الأشواط الستة بواقع خمس جوائز لكل شوط، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 80 ألف درهم، والمركز الثاني على 25 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم، والرابع على 10 آلاف درهم، والخامس على 5000 درهم.

وستبدأ المسابقة اليوم مع شوطين من أشواط التلواح/فرخ (شوط جير شاهين وشوط جير تبع)، وسيشهد يوم غدٍ الجمعة منافسات شوطي التلواح/فرخ (شوط جير، شوط الجير قرموشة)، ويوم السبت شوط التلواح/جرناس (جير شاهين + جير تبع)، ويوم الأحد 19 ديسمبر شوط التلواح/جرناس (جير + جير قرموشة).

• 6 أشواط لمسابقات التلواح بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news