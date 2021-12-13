فنان بريطاني يحتفي باليوبيل الذهبي للإمارات على ارتفاع 225 مترا

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

على ارتفاع 225 مترا؛ اختار فنان البوب البريطاني من أصول عربية ادريس بن وحود المعروف باسم "داز"، الاحتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث قام برسم لوحة على مهبط الهليكوبتر في فندق سانت ريجيس أبوظبي اليوم، الإثنين 13 ديسمبر 2021، الذي يعد أعلى مهبط للطائرات في الإمارات وفي منطقة الخليج، بما يجعله أول فنان يرسم لوحة على هذا الارتفاع الكبير في العالم.

وأوضح داز، لـ"الإمارات اليوم"، أن اللوحة تحمل عنوان "كل فكرة ممكنة"، تعبيرا عن قدرة الإمارات على اجتذاب أصحاب الأفكار المبدعة في مختلف المجالات، واتاحتها الفرصة لهم لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع وإنجازات على أرض الواقع، وهو ما جعل منها دولة اللامستحيل. لافتا أن اختيار مكان مرتفع لتنفيذ اللوحة يعبر عن حرص الإمارات على أن تكون على القمة دائما، ولذلك اختار بعد بحث مطول مهبط الهليكوبتر في فندق سانت ريجيس بكورنيش أبوظبي باعتباره يمثل أعلى مهبط للطائرات في منطقة الخليج.

وأشار الفنان الذي اتجه اخيرا للإقامة في دبي، أن اللوحة تم تنفيذها بألوان علم دولة الإمارات الأخضر والأحمر والأبيض والأسود، ويظهر فيها الفنان العالمي جان ميشيل باسكيات الذي أبدع اتجاها جديدا في الفن المعاصر، وغير في شكل الفن في العالم، كما تصدرت اللوحة عبارة "لا للمستحيل" باللغة الإنجليزية. مشيرا أن اللوحة ستعرض في الفندق بأبوظبي قبل أن تنطلق في جولة. وأشار أنه لم يجد صعوبة في تنفيذ فكرته حيث قام الفندق بتسهيل الأمر.

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