الفجيرة ورأس الخيمة تعلنان السبت والأحد عطلة أسبوعية.. والجمعة نصف دوام

المصدر: الفجيرة ورأس الخيمة ■ وام

اعتمدت حكومة إمارة الفجيرة تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في الاقتصاد والأعمال.

وأفاد قرار حكومة الفجيرة بأنه سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارة على كل الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار، تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم، وذلك ابتداءً من الأول من يناير المقبل، فيما سيكون الأحد الثاني من يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

كما اعتمدت حكومة إمارة رأس الخيمة تغيير نظام ومواعيد العمل الأسبوعي في الجهاز الحكومي المحلي، وسيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارة على كل الجهات الحكومية، لتكون أيام العمل من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

وبموجب القرار، تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم، وذلك ابتداءً من الأول من يناير المقبل، على أن يتم في تطبيق هذا القرار مراعاة متطلبات الهيئات والجهات التي تستدعي طبيعة عملها غير ذلك، كما سيستمر نظام العمل المرن والعمل عن بعد وفقاً للضوابط والموجهات ذات الصلة.

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