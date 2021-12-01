«شروق» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بفعاليات ثقافية وترفيهية وتراثية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية، في سبع من وجهاتها السياحية، من الأول إلى الثالث من ديسمبر الجاري، أبرزها تنظيم موكب للسيارات الكلاسيكية في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وسيشهد الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من مهرجان السيارات الكلاسيكية.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي عروضاً فنية وثقافية ومسابقات وورش عمل للأطفال، يومَي الأول والثاني من ديسمبر الجاري، في متنزه كشيشة وشاطئ خورفكان بين الساعة الرابعة و10 مساء، ثم تنتقل هذه الفعاليات لتقدم في واجهة المجاز المائية في الثالث من ديسمبر الجاري بين الساعة الرابعة والساسة مساء، وفي حدائق المنتزه بين الساعة السادسة والثامنة مساء، وفي القصباء بين الساعة الثامنة والـ10 مساء.

كما تشمل الفعاليات عروضاً تراثية في الثاني من ديسمبر الجاري، في متنزه كشيشة ووجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية وقلب الشارقة.

وتقيم «شروق»، ضمن برنامجها الاحتفالي «معرض الخمسين» الذي يروي القصص الملهمة للآباء المؤسسين لدولة الإمارات.

كما تنظم «شروق»، في الثالث من ديسمبر الجاري، موكباً للسيارات الكلاسيكية، سينطلق من «بيت الحكمة» متجهاً إلى واجهة المجاز المائية.

ويتضمن المهرجان سلسلة من العروض الترفيهية والتراثية وورش العمل، والنشاطات الإبداعية لعشاق السيارات النادرة والعائلات والأطفال، وتستضيفها خمس وجهات تابعة لـ«شروق»، هي: «نزل القمر من مسك»، و«حدائق المنتزه»، و«واجهة كلباء»، وشاطئ خورفكان والقصباء، حيث تبدأ العروض بفعالية «نزل القمر كلاسيك» في 24 ديسمبر الجاري، تليها «حدائق المنتزه كلاسيك» في السابع من يناير المقبل ثم «واجهة كلباء المائية كلاسيك» في 28 يناير المقبل، تليها «شاطئ خورفكان كلاسيك» في 18 فبراير المقبل، ليختتم المهرجان برنامجه بفعالية «القصباء كلاسيك» في الرابع من مارس المقبل، حيث تقام جميع الفعاليات بين الساعة الرابعة والثامنة مساء.

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