«عين دبي».. فعاليات ترفيهية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «عين دبي» من مجموعة دبي القابضة، الوجهة الترفيهية العالمية المستوى والأحدث في دبي، التي تقع في بلوواترز، عن تقديم برنامج مميز لضيوفها خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، التي تستمر أربعة أيام، احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة.

ويستقبل طاقم «عين دبي» الضيوف بزي مميز، مستوحى من المناسبة، ليتيحوا لهم بعد ذلك الاستمتاع بفعاليات اليوم الوطني المميزة التي تقدمها الوجهة. وتوفر «عين دبي» نقلاً مباشراً لفعاليات الاحتفال الرسمية في مدينة حتّا على الشاشات العملاقة، ليتمكن الضيوف من متابعتها خلال رحلتهم لاستكشاف الوجهة وفعالياتها الترفيهية الداخلية والخارجية المتنوعة.

ويحظى ضيوف «عين دبي» بفرصة الاستمتاع بالموسيقى الإماراتية المميزة طوال زيارتهم مع مجموعة من الأغاني المختارة خصيصاً لهذه المناسبة، إضافة إلى عروض رقصة العيالة، باعتبارها من الفنون التقليدية التي تجسد قيم وتراث دولة الإمارات، والتي تؤديها فرقة خاصة مؤلفة من مجموعة من الرجال، يمسك كل فرد منها خلال الرقصة، التي تعد أشهر الرقصات الإماراتية التقليدية، عصا رفيعة من الخيزران، ويتحرك معها بالتناغم مع إيقاعات الطبول. أما الضيوف الراغبون في الاسترخاء والاستمتاع بتجارب الضيافة الإماراتية الشهيرة، فيمكنهم التوجه إلى منطقة متاجر التجزئة، والاستمتاع بالجلسة العربية التقليدية، ضمن أجواء عربية أصيلة مع الزي التقليدي والقهوة العربية. كما يمكن للسيدات التوجه إلى منطقة الحنّة لتزيين أيديهن بتصاميم مميزة باستخدام الأصبغة النباتية، وتجربة هذا التقليد المتأصل في الثقافة الإماراتية للمناسبات الخاصة والاحتفالية.

وتقدم «عين دبي» لجميع ضيوفها الذين يشترون تذاكر لتجارب المشاهدة في الأول والثاني والثالث من ديسمبر قسيمة بقيمة 50 درهماً إماراتياً، صالحة في الحجز التالي من الثاني من يناير إلى 31 مارس 2022.

ويحظى زوار الوجهة خلال العطلة بعروض على تجارب المشاهدة التي تتيح إطلالات بانورامية على أفق دبي من المقصورات الفاخرة، إضافة إلى تجارب اليخوت التي تبدأ في مرسى السفن في بلوواترز الساعة 8:00 مساءً، وتتيح للضيوف الإبحار في مارينا دبي لمدة ساعة ونصف، والاستمتاع بأجمل الإطلالات من البحر قبل مشاهدتها من ارتفاع 250 متراً.

• ضيوف «عين دبي» يحظون بفرصة الاستمتاع بالموسيقى الإماراتية.

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