حديقة أم الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بأنشطة وفعاليات مميزة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستقبل حديقة أم الإمارات، ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، زوارها في الثاني من ديسمبر هذا العام، بباقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من «سوق الحديقة»، الذي يقدم للزوار العديد من المنتجات والتجارب العائلية المميزة.

وسيتمكن زوار حديقة أم الإمارات من الاستمتاع بفعالية «رحلة بين الإنجازات»، التي تبرز مسيرة التنمية والبناء في الإمارات من خلال تسليط الضوء على 50 إنجازاً حققتها الدولة على مدى 50 عاماً، وباعتبار الحديقة وجهة مستوحاةً من الإرث الكبير الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي عُرف بحبه العميق للطبيعة، وحرصه الشديد على حماية البيئة والحفاظ عليها، ستركز فعالية «رحلة بين الإنجازات» بشكل خاص على رؤية الوالد المؤسس وتحديه للطبيعة الصحراوية في دولة الإمارات، وتحويلها إلى جنة خضراء.

وتنطلق في حديقة أم الإمارات أيضاً فعاليات «سوق الحديقة»، التي تتميز بالعديد من الأنشطة العائلية.

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