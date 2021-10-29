اختتام الدورة السادسة لمهرجان المفرق للشعر العربي

المصدر: إربد- الإمارات اليوم

أثنى المشاركون في فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي خلال الدورة السادسة على الدور الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعمه المادي والمعنوي للحراك الثقافي العربي، وأشادوا برؤية سموه التي جعلت من الشارقة عاصمة للثقافة العربية والإسلامية، ما أهلها للنهوض بالثقافة وإبرازها على الصعيد العربي والعالمي.

واختتمت مساء أمس فعاليات المهرجان بأمسية شعرية في المركز الثقافي بمحافظة إربد، شارك فيها (محمد حمدان العنزي، أفنان الدوايمة، يوسف العلي، أحمد الكناني، أحمد طناش الشطناوي)، وأدارها مدير ثقافة محافظة إربد الشاعر عاقل الخوالدة، تلاها فقرة فنية أردنية.

وتميزت هذه الدورة للمهرجان بتنقل فعالياته لمواقع ثقافية في محافظات الأردن، وقد تم افتتاح أنشطة المهرجان في المركز الثقافي الملكي في عمان، وفي اليوم الثاني أقيمت أمسية شعرية شارك فيها (عضيب عضيبات، إسلام علقم، وردة سعيد، خالد سبتي، أحمد عبدالغني) إدارة الدكتور سالم الدهام.

وشارك في المهرجان العديد من شعراء الأردن من مختلف المحافظات التي اشتملت قصائدهم على ألوان الشعر العربي، كما تميزت هذه الدورة بعروض تراثية وفقرات فنية من الفلكلور الأردني، ومعرض فن الخط العربي لعدد من خطاطي الأردن.

يذكر أن بيت الشعر بمدينة المفرق، شكل دعماً حقيقياً للشعراء الشباب عبر مسيرة أعوامه السّتة، وفتح أمامهم فضاءات لابراز إبداعاتهم في الأدب والشعر والمجلات الثقافية المختلفة، من خلال البرامج والأنشطة الثقافية التي ينظمها على مدار العام، كما كون قاعدة جماهيرية للمبدعين من شعراء و محبي الشعر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news