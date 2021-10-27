"شاهقة هوائية" قوية في إمارة رأس الخيمة.. فيديو

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

نشر مركز العاصفة لمتابعة الطقس ورصد الحالات الجوية، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة الهوائية غرب منطقة سيح الساعدي في إمارة رأس الخيمة، تدور حول نفسها بسبب تفاعل السحب الركامية ودوران في تصادم الرياح الباردة مع الرياح الساخنة الرطبة وحيث تشكلت الشاهقة القوية بداية من السحاب وصولاً إلى الأرض، وشهدت المناطق الشرقية والشمالية بالدولة سقوط إمطار بين المتوسطة والغزيرة وجريان للأودية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرفية والشمالية وبالابتعاد عن أمكان جريان الأودية وتجمع المياه.

وقال مركز العاصفة لمتابعة الطقس ورصد الحالات الجوية، لـ"الإمارات اليوم"، إن إمارة رأس الخيمة شهدت اليوم سقوط أمطار غزيرة في المناطق الجبلية والسيوح المحاذية لها، حيث بدأت الأمطار بالسقوط في الساحل الشرقي مع بداية تشكل بسحب المطالع كونها تطلع من جهة طلوع الشمس.

وأوضح أنه بعد الظهيرة تشكلت السحب الركامية نتيجة تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ما يؤدي إلى تشكل السحب الركامية في المناطق الجبلية والسيوح المحاذية لها، حيث سقط أمطار غزيرة وتسمى أمطار الوسم وتعتبر أفضل أمطار السنة لأنها تسم الأرض بالخضرة والنباتات البرية، وتابع أن مناطق الغيل وأذن جنوب إمارة رأس الخيمة شهدتا سقوط أمطار غزيرة وجريان للشعاب والأودية، كما شهدت منقطة سيح الساعدي جنوب الإمارة جريان للأودية نتيجة الأمطار الغزيرة، إضافة إلى سقوط أمطار متوسطة فوق قمة جبل جيس.

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