مسرحيات وعروض «الشارقة الدولي للكتاب».. مغامرة في عوالم من الخيال

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يرافق معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ40، جمهوره من الكبار والصغار، إلى عوالم ساحرة من الترفيه والمتعة والتعلم، يفتح فيها نوافذ جديدة على فنون الأداء والمسرح من مختلف بلدان العالم، حيث يقدم على مدار 11 يوماً خلال الفترة من (3-13 نوفمبر المقبل)، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، خمس مسرحيات وثمانية عروض موسيقية جوالة.

ويستضيف المعرض في سلسلة العروض التي يقدمها نخبة من الفنانين المتخصصين في مجالات الاستعراض، وفنون الأداء والتمثيل، والعزف والمؤثرات الصوتية، ورواة القصص، إذ سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «الأرانب» التي تحفل بالأحداث الشائقة والمواجهات المثيرة بين مجموعة من الحالمين، ومجموعة أخرى من أعداء النجاح الراغبين في عرقلة مسيرة الحلم.

ويعيش الجمهور مع مسرح «الشارقة الدولي للكتاب»، أوقاتاً من التشويق والمغامرات في عرض من بطولة وتمثيل كل من بدر الشعيبي، وفهد البناي، وهنادي الكندري، وفهد الصالح، وغرور صفر، وأحمد بن حسين، وكفاح الرجيب، ويقدم في ثلاثة عروض مسائية على التوالي خلال أيام 11، 12، 13 نوفمبر المقبل.

ولجمهور الثقافة الهندية نصيب من العروض المسرحية في هذه الدورة، حيث يشهد يوم الخامس من نوفمبر عرضاً مسرحياً بعنوان «غالب في نيودلهي»، وهو عمل كوميدي يُعرض منذ زمن طويل في الهند، ويحظى بشعبية واسعة، يحكي عن قصة عودة الشاعر ميرزا غالب إلى الحياة في الهند، خلال القرن الحادي والعشرين، ويضع الجمهور أمام مفارقات ومواقف تجمع بين الكوميديا وتأمل أثر التحولات الزمنية في حياة الإنسان.

ويشهد مساء أول أيام المعرض تقديم عمل مسرحي بعنوان «سيمفونية الكتب الحيّة»، يأخذ الجمهور في تجربة حيّة إلى عالم تسوده أصوات القراء، حيث تتخذ المسرحية قالب السيمفونية الصوتيّة المرئيّة، وتقدم في ثلاثة عروض على التوالي خلال الفترة من (3-5 نوفمبر المقبل).

وخلال الفترة من (6-8) من نوفمبر، يشهد المعرض مسرحية بعنوان «الخيال التفاعلي»، التي تمزج بين الخيال والوهم والواقع والتكنولوجيا، من إطار فني يستلهم الكتب والصور والرسوم المتحركة. أما العرض المسرحي الذي تقدمه وكالة المواهب الدولية بعنوان «مدرسة العلوم المجنونة»، فيستهدف الأطفال، ويتناول تجارب مشرقة ومضحكة، لا تعتمد على الفكاهة العلمية الجادة بقدر ما تعرض جنون العلم ومفارقاته المدهشة.

مفاجآت ساحرة في أروقة المعرض

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ40 هذا العام ثمانية عروض جوالة، تسحر الجمهور بمفاجآت متنوعة، وتقام في أروقة المعرض، مصحوبة بالموسيقى والرقص والغناء والأزياء، ومن أهم العروض: الدمى الميكانيكية، ومشتري الكتب، وقائدة الفعاليات، وطبّالون تحت الماء، وعرض رقص المرآة وغيرها.

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