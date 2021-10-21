16 كتاباً من 6 دول عربية في القائمة القصيرة لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يتنافس 16 كتاباً لـ14 كاتباً من ست دول عربية و11 دار نشر، على الفوز بجائزة «اتصالات لكتاب الطفل»، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتدعمها شركة «اتصالات»، في دورتها الـ13، حيث سيُتوّج الفائزون عن فئاتها الخمس خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، حيث رصدت جائزة 1.2 مليون درهم للفائزين بهذه الدورة.

وتضم القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «الطفولة المبكرة» كتاب «أتمنى لك»، للكاتبة أسماء عمارة والرسامة نهى محمد (نهية)، الصادر عن «دار الشروق» في مصر، وكتاب «ألف باء.. ياء» للكاتبة سمر محفوظ براج والرسام سنان حلاق، الصادر عن دار الساقي - الساقي للأطفال والشبان في لبنان، وكتاب «بسيطة» للكاتبة منار هزاع والرسامة بسمة حسام، الصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر، إلى جانب كتاب «ثلاثة ثعالب ذكية» للكاتبة أمل ناصر والرسامة ندين عيسى، الصادر عن دار حكاية قمر في السعودية، وكتاب «يداي» للكاتبة رحيمة بلفار والرسامة بسنت داوود، الصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر.

وضمن فئة «الكتاب المصور» ينافس كتاب «البطل الخارق» للكاتبة نسيبة العزيبي والمصور حسان مناصرة، الصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع في دولة الإمارات، وكتاب «أ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ» للكاتبة منار هزاع والرسامة سهيلة خالد، الصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر، وكتاب «بنطالي قصير علي» للكاتبة ماريا دعدوش والرسامة سيليستي آيريس، الصادر عن دار السلوى ناشرون في الأردن، بالإضافة إلى كتاب «دماغ أختي مثقوب!» للكاتبة عبير علي والرسامة جلنار حاجو، الصادر عن دار هاشيت أنطوان/‏‏نوفل في لبنان، وكتاب «ماذا لو وجدت تنينة غاضبة في بيتك» للكاتبة أمل ناصر والرسامة ريم العسكري، الصادر عن دار حكاية قمر في السعودية.

وينافس على فئة «كتاب ذو فصول» كتاب «أنا أعترض.. الديناصورات لم تنقرض» للكاتبة وئام أحمد محمود والرسامة هيام صفوت، والصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر، وكتاب «كابوسي الجديد» للكاتبة والرسامة لبنى طه، الصادر عن دار ديناصون في فلسطين، وكتاب «كرة برتقالية اللون»، للكاتبة تمارا سمير قشحة والرسامة يكانه يعقوب، الصادر عن دار الياسمين للنشر والتوزيع في الأردن. وتشمل القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «كتاب اليافعين» كتاب «تمر ومسالا» للكاتب محمد زكريا النابلسي والرسام ياسر جعيصة، الصادر عن دار «و» للنشر في الإمارات، وكتاب «كأنك تزرع وردة في غرتي» للكاتب أنس أبورحمة والرسام إبراهيم جوابرة، الصادر عن دار ديناصون في فلسطين، وكتاب «هروب صغير» للكاتبة عفاف طبالة والرسامة مريم هانى عبدالسلام، الصادر عن دار نهضة مصر في مصر.

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