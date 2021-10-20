عين دبي تدور غداً لتعانق الغيوم..

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت عين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم، والوجهة العالمية الأولى للاحتفالات والمناسبات من «دبي القابضة»، عن تفاصيل حفل افتتاحها الرسمي، غداً، والفعاليات المصاحبة له، التي تمتد على مدار يومَي الخميس والجمعة، لتثبت دبي للعالم من جديد أن كل مستحيل ممكن، وأن الإمارة على أهبّة الاستعداد لاستقبال سكّانها وزوّارها لأحدث وجهاتها التي تفوق الخيال.

وسيشمل حفل الافتتاح لهذه الأعجوبة الهندسية، برنامجاً ترفيهياً شيقاً وحافلاً بالأنشطة المجانية في الهواء الطلق، بساحة عين دبي بلازا التابعة لها، حيث تنطلق فعاليات الافتتاح الرسمي من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 6:00 مساءً، مع مجموعة متنوعة من النشاطات العائلية الترفيهية المجانية للجميع، بالإضافة إلى توافر 12 منصة للمأكولات والمشروبات والضيافة في قلب الحدث.

وتشمل الاحتفالات، بعد غد، مجموعة متنوعة من الفعاليات المباشرة والمجانية للجميع، مع توافر12 منصة للمأكولات والمشروبات والضيافة، وتستمر الأنشطة من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 6:30 مساءً، وتستضيف عين دبي بلازا ستّة فنانين من شركة «فلاش» للترفيه، ومبادرة «ريجينال سبوتلابت آرتست»، من «راديو فيرجن دبي»، حتى وقت الإغلاق في الساعة 10:30 ليلاً.

كما تستضيف عجلة عين دبي العديد من العروض الترفيهية في الفترة المسائية، بعد غد، أيضاً، في الأوقات 6:30 و7:30 مساءً و8:30 و9:30 ليلاً.

ويمكن الدخول إلى حفل الافتتاح في عين دبي بلازا مجاناً، بينما تباع تذاكر تجارب مقصورات عين دبي على حدة بأسعار تبدأ من 130 درهماً، ويمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني www.aindubai.com.

• حفل الافتتاح يستمر على مدار يومَي الخميس والجمعة، ويتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة المجانية.

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