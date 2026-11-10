سارة الأميري: 160 مشروعاً طلابياً تتنافس.. عقول شابة تصنع مستقبل الإمارات

أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تشكّل ركائز أساسية في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، مشددة على أن الاستثمار في المستقبل يبدأ من التعليم، ومن تنمية فضول الطلبة وقدرتهم على طرح الأسئلة والبحث عن حلول للتحديات.

وقالت الأميري، خلال افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مدينة العين، إن المهرجان يضم 160 مشروعاً، يقف خلف كل منها طالب عمل على تطوير فكرته واختبارها ومواجهة التحديات التي اعترضت طريقه، معتبرة أن هذه الرحلة تكشف قيمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في بناء الإنسان، إلى جانب دورها في إنتاج المعرفة والحلول.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على رعايته المهرجان ودعمه المواهب العلمية الشابة، كما شكرت مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، لدورهم في دعم الطلبة وإتاحة هذه الفرصة لهم.

وأضافت أن العلوم تعلّم الطلبة الاستناد إلى الأدلة ومراجعة قناعاتهم مع تطور المعرفة، فيما تتيح التكنولوجيا تحويل المعرفة إلى تطبيقات وحلول، ويحفّز الابتكار على استشراف الممكن وتجاوز حدود الواقع القائم. وخلال هذه التجربة، يتعلم الطلبة المثابرة حين لا تنجح التجارب، والتواضع أمام ما لا يعرفونه، والمرونة في تغيير المسار، والثقة بقدرتهم على تخطي التحديات؛ وهي مهارات يحتاجها كل طالب، أياً كان المجال الذي سيختاره مستقبلاً.

وأوضحت أن أهمية المهرجان لا تقتصر على المنافسة، إذ يتيح للطلبة لقاء أقرانهم، ومناقشة مشروعاتهم مع الباحثين والمختصين، والتعرف إلى أفكار ومجالات جديدة. وقد يكون السؤال الذي يطرحه أحدهم على الطالب، ويدفعه إلى إعادة النظر في فكرته، من أبرز ما يخرج به من هذه التجربة.

وخاطبت الطلبة قائلة إن عليهم أن يفخروا بما أنجزوه، وأن يظلوا منفتحين على التعلم من الآخرين، وألا ينحصر هدفهم في إثبات أن أفكارهم هي الأفضل، بل في الخروج من التجربة بأفكار أكثر نضجاً ومعرفة أعمق. وأضافت أن الإمارات بلغت ما هي عليه اليوم بإيمانها بقدرتها على تحقيق ما لم يتحقق من قبل، داعية الطلبة إلى التحلي بالجرأة في طرح الأسئلة، والمثابرة في البحث عن إجاباتها، وتحويل المعرفة إلى إنجازات تتجاوز ما هو ممكن اليوم.

واختتمت بالتأكيد أن الطلبة لا يستعدون للمستقبل فحسب، بل سيكونون من صُنّاعه، معلنة افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.