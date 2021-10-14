مذكرة تفاهم بين «الفجيرة للبيئة» و«محمد بن راشد للفضاء»

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الفجيرة للبيئة ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة على أهمية تطوير المجال البيئي في الفجيرة، عبر تطبيق أفضل التقنيات المعتمدة عالمياً، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة دعم المشروعات البيئية الوطنية التي تسهم في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية، ونشر مفاهيم الوعي البيئي وأهميته في المجتمع.

وشدّد سموه على ضرورة التعاون بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز جهودها، لدعم استراتيجية الدولة عبر تطوير العمل في المجالات البيئية المختلفة، والاستفادة من الممارسات العالمية في التطبيقات والمشروعات التي تسهم في حماية البيئة، وتدعم استدامتها على المدى البعيد. وتتضمن اتفاقية التفاهم بين الطرفين العمل على موضوعات رئيسة، أهمها تبادل المعلومات والبيانات في تطبيقات الصور الفضائية الخاصة بالتصاميم الهندسية للأقمار الاصطناعية، ودراسة المتطلبات الحالية والمستقبلية المرتبطة بتطبيقات الاستشعار عن بُعد، والصور الفضائية، ومجال التصميم والتحليل الجغرافي، والاتصالات الفضائية.

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