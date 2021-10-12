مسح مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي لإمارة الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

يقوم مركز الفجيرة للإحصاء، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بتنفيذ مسح مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي للتجمعات العمالية، و يهدف المسح بشكل عام إلى حساب مؤشر التنمية المستدامة ونسبة حالات انتشار حالات انعدام الأمن الغذائي المتوسطة والشديدة بين السكان، بناءً على القدرة على الحصول على الغذاء، ويستهدف المسح أيضاً حساب المؤشرين حسب الفئات العمرية العريضة والنوع الاجتماعي ومجموعة الجنسية (إماراتي/ غير إماراتي).

ويستهدف هذا المسح السكان المقيمين في دولة الإمارات بغض النظر عن الجنسية أو النوع الاجتماعي أو نوع الإعاقة أو مكان الإقامة. لذلك فهو يشمل المواطنين وغير المواطنين سواء كانوا ضمن الأسر الخاصة أو الأسر الجماعية أو تجمعات العمال. ضمن الفئة العمرية 18 سنه فأكثر.

وقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بتغطية العينة الخاصة بالأسر الخاصة والأسر الجماعية من المواطنين وغير المواطنين هاتفياً، وبدأ مركز الفجيرة للإحصاء بالعمل الميداني لتغطية تجمعات العمال في مدينة الفجيرة يوم الثلاثاء بتاريخ 12/10/2021.

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