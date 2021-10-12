«تنفيذي الشارقة» يبحث تنظيم استخدام المواقف العامة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماع ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تقرير دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول وضع المواقف العامة في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أعداد المواقف المتوفرة في مدن ومناطق الإمارة ونسب الإقبال عليها وآلية تنظيمها.

كما تضمن التقرير تجربة المواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة ونتائجها في تنظيم استخدام المواقف وتوفير مناخ ملائم لممارسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية.

ووجه المجلس بتطوير خدمات الاستفادة من المواقف العامة في إمارة الشارقة وفق اجراءات ميسرة وسريعة تتناسب مع كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم الإستراتيجي المزمع ابرامها بين هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل المشتركة بين الطرفين مما ينعكس على المشروعات المستقبلية في إمارة الشارقة.

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