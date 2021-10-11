القرية العالمية تبهر ضيوفها باللمسات الأخيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستمر القرية العالمية، في وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزاتها لإبهار الضيوف مع مجموعة من التحسينات على مرافقها وبنيتها التحتية، قبل إنطلاق الموسم في 26 أكتوبر الحالي. وسيتمكن ضيوف القرية العالمية خلال الموسم القادم من الاستمتاع بتجارب تبقى في البال، عبر استكشاف الوجهات الجديدة، والتمتّع بتجارب التسوّق الفريدة، ومشاهدة أروع العروض الترفيهية، وتناول ألذ وأشهى الأطباق العالمية، مع المزيد من الراحة التي ستوفرها التحسينات على الموقع.

وتشمل التحسينات تطوير الشوارع والممرات في الوجهة بما يضمن انسيابية الحركة في حال تدفق أعداد كبيرة من الضيوف ما بين الأجنحة والمنافذ المختلفة. كما حرصت القرية العالمية على تعزيز تجربة الضيوف عن طريق إضافة المزيد من مناطق الجلوس في مختلف محطاتها الرئيسية.

وستنبض التجارب الترفيهية والعائلية في القرية العالمية بالحياة مع التطوّرات العديدة التي سيشهدها موقعها المفتوح على الهواء الطلق. وسيتمكن عدد أكبر من الضيوف من الإستمتاع بأروع العروض الترفيهية عند المسرح الرئيسي هذا الموسم مع زيادة عدد المقاعد أمامه، إضافةً إلى الإرتقاء بجودة المؤثرات الصوتية والمرئية المختلفة بأحدث التقنيات في مجال العروض، لتقديم تجارب استثنائية للضيوف.

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