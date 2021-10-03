القرية العالمية تعتمد أسعار دخول جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية اليوم، عن اعتماد استراتيجية تسعير متغيّرة جديدة لتذاكر الدخول الخاصة بها بهدف تشجيع الضيوف على شراء التذاكر باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة وموقعها الإلكتروني.

وأوضحت القرية في بيان أنه، بينما تحافظ تذاكر دخول القرية العالمية على سعر 15 درهم عند شرائها عبر الإنترنت، سيتم بيعها بسعر 20 درهم عند شبابيك التذاكر المتواجدة عند البوابات.

ويأتي اعتماد استراتيجية التسعير المتغيّر كخطوة هادفة إلى تحفيز الضيوف على الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي تندرج ضمن أجندة التحوّل الرقمي للقرية العالمية، وبالتأكيد ضمن مساعي الحفاظ على البيئة.

وكانت القرية العالمية، أطلقت خلال موسم "اليوبيل" الفضي الماضي، موقعها الالكتروني بحلّة جديدة وتطبيقها الجديد للهواتف المتحركة، الذي حاز على جوائز عالمية في جودة الخدمة، اللذين منحا الضيوف باقة من الخصائص والتسهيلات لاقت استحسان الآلاف من المستخدمين اليومين.

وشملت الخدمات دخول سهل ومريح باستخدام التذاكر الإلكترونية، وإعادة شحن لبطاقات الروائع من راحة اليد للاستمتاع بالجولات والوجهات الترفيهية المتعددة، والتنقل بين أرجاء الوجهة بإستخدام نظام ملاحة شخصي ذو أعلى المعايير العالمية، والاستفادة من لوحة تحكم خاصة بكل مشترك لمتابعة سير زيارته وغيرها الكثير.

ويشهد تطبيق "القرية العالمية" هذا الموسم العديد من الإضافات الجديدة تضم التعرف التلقائي للمركبات بعد اتمام عملية الدفع الخاصة بالمواقف المدفوعة، إضافة إلى التمكن من الاستفادة من حلول الدفع الذكية المختلفة مثل "جي في باي" و"آبل باي" و"غوغل باي".

كما سيوفر تطبيق خاصية مبتكرة تمكن الضيوف من متابعة الطاقة الاستيعابية للمواقف، والاطلاع على دليل المنتجات في القرية العالمية وتقييمها، والاستمتاع بمجموعة من برامج الزيارة التي أعدّتها الوجهة ليتمكن الضيوف من عيش تجارب لا مثيل لها.

يشار إلى أن القرية العالمية ستبدأ بالترحيب بضيوفها في 26 أكتوبر الجاري إبتداءً من الساعة الرابعة عصراً.

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