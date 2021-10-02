تعطيل الدراسة الواقعية بمدارس خاصة وحكومية بالمنطقة الشرقية بسبب «شاهين»

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

أبلغت مدارس خاصة وحكومية وحضانات مدن الساحل الشرقي المتمثلة في إمارة الفجيرة ومدينتي كلباء وخورفكان، أولياء الأمور بتعطيل الدراسة صباح اليوم، بناء على توجيهات الجهات المعنية بأخذ الحيطة والحذر نظراً للحالة المدارية «شاهين» التي تشهدها المنطقة.

ونصت رسائل إلكترونية موجهة لأولياء الأمور من مدارس خاصة وحكومية: «وفقًا لتوجيهات إدارة الكوارث والأزمات ووزارة التربية والتعليم في منطقة الفجيرة التعليمية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، سيكون نمط التعلم في المدرسة لجميع الطلاب هو التعلم عن بعد ليوم الأحد 3 أكتوبر، ويرجى مراجعة موقع المدرسة للحصول على مزيد من التحديث حول وضع التعلم يوم الاثنين (يخضع لظروف الطقس والتحذيرات الرسمية للحكومة)».

من جهتها أعلنت الجهات المختصة في حكومة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة عن استعدادها للتحرك الفوري للتعامل مع الحالة المدارية التي تشهدها شواطئ الإمارة التي أدت إلى ارتفاع أمواج البحر واضطرابه.

وباشرت بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة والجهات الأخرى إلى إرسال فرق عمل الطوارئ إلى الشواطئ للاستعداد والجاهزيه للتعامل في حال ارتفاع الأمواج نتيجة حالة الطقس الغير المستقرة على ساحل إمارة الفجيرة.

وحذر فريق الطوارىء والأزمات والكوارث بالفجيرة مرتادي الشواطئ من الاقتراب أو السباحة في البحر أو الخروج لأماكن الأودية والجبال حيث سيتم تعريض الأشخاص للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم وعدم التزامهم بالتعليمات والاشتراطات التي وضعها الفريق.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقده القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي مع أعضاء الفريق وبحضور مدراء الادارات والمعنيين لمتابعة ومناقشة تطور الحالة المدارية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لقوة الشرطة.

كما نشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة دوريات مكثفة على سواحل إمارة الفجيرة، وحذرت جميع السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء، حفاظاً على سلامتهم والآخرين.

كما أعلنت المنطقة الطبية في حكومة الفجيرة عن استعدادها التام لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث نتيجة إعصار(شاهين)، حيث تم تخصيص سيارات إسعاف، بالإضافة إلى كادر طبي من المسعفين المجهزين بأفضل التجهيزات والمعدات الطبية.

كما وأعلنت بلديتي خورفكان وكلباء على استعدادها لمواجهة الحالة المدارية بخطة استباقية مدروسة والاستعانة بآليات ومعدات بلدتي الشارقة والبطائح لمواجهة تأثيرات الحالة المدارية، قد وزعت آلياتها من تناكر وآليات سحب المياه وعمالها التي عملت على شفت المياه الفوري لمنع وصول مياه البحر في الشوارع والمناطق السكنية.

وكانت بلدية مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة أعلنت أمس رفع العلم الأحمر على امتداد شاطئ المدينة نظراً للحالة المدارية التي تشهدها شواطئ المنطقة الشرقية التي أدى إلى ارتفاع أمواج البحر واضطرابه حفاظاً على سلامة مرتادي الشاطئ وممارسي هواية السباحة.

وأكدت البلدية أن المنقذين المخصصين لمراقبة الشاطئ سيقومون بمنع مرتادي الشاطئ من الاقتراب أو السباحة في البحر نظراً للخطورة العالية التي ستسببه الأمواج المضطربة نتيجة حالة الطقس غير المستقرة، مشددة بأنه سيتم تعريض الأشخاص للمساءلة القانونية ومخالفتهم في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات، بالإضافة إلى أن مسؤولية الأطفال ستقع على ذويهم.

وأكدت بلدية كلباء أن فرق عمل الطوارئ في البلدية على اتم الاستعداد للتحرك الفوري للتعامل مع الحالة المدارية.

وحددت البلدية أعلام بألوان مختلفة على طول الشاطئ ذات دلالات مختلفة إذ يجب على مرتادي الشاطئ عدم السباحة عند رفع العلم الأحمر، وعند رفع العلم الأخضر يعني أن المياه آمنة للسباحة،والبنفسجي يدل أن هنالك خطر حيوانات بحرية (قنديل البحر،ثعبان البحر،سمك الراي اللاسع وغيرها)، ويجب السباحة بحذر عند رفع العلم الأصفر واتبع تعليمات الإنقاذ،أما علم بلون الأحمر والأصفر يدل على أن حدود المنطقة المخصصة للسباحة بالإشراف منقذ للسباحة.

فيما أهابت شرطة الفجيرة كافة المواطنين والمقيمين عدم ارتياد البحر في الوقت الحالي وتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء وذلك حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين، كما ننوه على كافة المقاولين ضرورة التأكد من سلامة السقالات والرافعات في المباني قيد الإنشاء، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة،نظرا لاقتراب الحالة المدارية (شاهين) وما قد ينجم عنها من احتمالية ارتفاع أمواج البحر وسقوط امطار ورياح مثيرة للغبار والأتربة اعتبارا من اليوم الساعة 12:00 ظهرا وحتى إشعار آخر.

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