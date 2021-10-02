رفع الأعلام الحمراء على امتداد شاطئ كلباء للتحذير من «شاهين»

المصدر: سمية الحمادي- المنطقة الشرقية

أعلنت بلدية مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة عن رفعها للعلم الأحمر على امتداد شاطئ المدينة، نظراً للحالة المدارية التي تشهدها شواطئ المنطقة الشرقية التي أدى إلى ارتفاع أمواج البحر واضطرابه حفاظاً على سلامة مرتادي الشاطئ وممارسي هواية السباحة.

وأكدت البلدية أن المنقذين المخصصين لمراقبة الشاطئ سيمنعون مرتادي الشاطئ من الاقتراب أو السباحة في البحر، نظراً للخطورة العالية التي ستسببه الأمواج المضطربة نتيجة حالة الطقس غير المستقرة، مشددة بأنه سيتم تعريض الأشخاص للمساءلة القانونية ومخالفتهم في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات، بالإضافة إلى أن مسؤولية الأطفال ستقع على ذويهم.

وأوضحت بلدية كلباء أن فرق عمل الطوارئ في البلدية على أتم الاستعداد للتحرك الفوري للتعامل مع الحالة المدارية.

وحددت البلدية أعلاماً بألوان مختلفة على طول الشاطئ ذات دلالات مختلفة إذ يجب على مرتادي الشاطئ عدم السباحة عند رفع العلم الأحمر، وعند رفع العلم الأخضر يعني أن المياه آمنة للسباحة، والبنفسجي يدل أن هنالك خطر حيوانات بحرية (قنديل البحر، ثعبان البحر، سمك الراي اللاسع وغيرها)، ويجب السباحة بحذر عند رفع العلم الأصفر واتبع تعليمات الإنقاذ، أما العلم باللون الأحمر والأصفر يدل على أن حدود المنطقة المخصصة للسباحة بالإشراف منقذ للسباحة.

وأهابت شرطة الفجيرة كافة المواطنين والمقيمين عدم ارتياد البحر في الوقت الحالي وتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء، حفاظاً على سلامتهم والآخرين، مؤكدة على كافة المقاولين ضرورة التأكد من سلامة السقالات والرافعات في المباني قيد الإنشاء.

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