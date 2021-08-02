اقتراح تخصيص «مسارات» لـ «السكوتر الكهربائي»

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «الإمارات اليوم»، أخيراً، الحاجة إلى تكثيف الوعي باشتراطات السلامة المرورية عند استخدام «السكوتر الكهربائي»، وأكد المستطلعة آراؤهم خطورة قيادتها على الطرق العامة من أشخاص دون السنّ القانونية، علماً أن اشتراطات قيادتها تتضمن ألا يقلّ عمر مستخدمها عن 14 سنة.

وتلقت الصحيفة شكاوى من استخدام شبان صغار هذه النوعية من الوسائل الحديثة في الشوارع والطرق العامة، وأحياناً مزاحمتهم المركبات، فيما اقترح مشاركون في الاستطلاع تخصيص مسار محدد لها، موازٍ لمسارات المشاة، وتكثيف الرقابة على مستخدميها.

ولفتوا إلى أهمية الاستفادة من المنتجات الحديثة، التي تسهم في تخفيف الازدحام على الطرق، وتقلل الانبعاثات الكربونية، وتمنح الحياة طابعاً أكثر مرونة بالنسبة للسكان، فضلاً عن آثارها الصحية الإيجابية المتعددة. إلا أنهم شددوا على ضرورة التزام مستخدميها بالقوانين، وعدم قيادتها في غير الأماكن المخصصة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شددت، في تصريحات سابقة، على ضرورة التزام سائقي «السكوتر الكهربائي» بقوانين السلامة العامة المضمنة في قانون السير المروري والقانون رقم (2) لسنة 2015، اللذين يتم على أساسهما فرض غرامات وعقوبات على غير الملتزمين من الأفراد والشركات بالشروط المطبقة في قيادة وتشغيل هذه الوسيلة.

ونشرت الصحيفة على حسابها في «توتير»، استطلاعاً حول قيادة «السكوتر الكهربائي»، رأى 75% من المشاركين فيه أن قيادته في الشوارع تنطوي على خطورة بالغة.

وأكد 84% منهم، في إجابة عن سؤال آخر، أن معظم قائدي «السكوتر الكهربائي» غير ملتزمين بالقوانين، داعين إلى تكثيف وعي الشباب بضرورة استخدام وسائل الحماية، وأهمها خوذة الرأس.

اشتراطات قانونية لقيادة «السكوتر الكهربائي»:

- ألا يقلّ عمر مستخدمه عن 14 سنة.

- ارتداء خوذة واقية.

- إيقاف «السكوتر» في المواقف المخصصة (إن وجدت).

- عدم استخدام أو ترك «السكوتر» بصورة تشكّل إعاقة حركة المركبات أو المشاة.

- ترك مسافة أمان كافية بينه وبين الدرّاجات والمشاة.

- ألا تتعدى سرعته 20 كيلومتراً في الساعة.

- عدم حمل أي شيء يؤدي إلى اختلال توازن «السكوتر».

- استخدام «السكوتر» بشكل فردي وعدم حمل راكب آخر.

- الالتزام بالتعليمات والعلامات الإرشادية.

- إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع أي حادث، سواء ألحق أو لم يلحق أضراراً بالغير.

- عدم استخدام السماعات الثنائية أثناء قيادة «السكوتر» الكهربائي.

- الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيادة «السكوتر الكهربائي».

- عدم القيادة بصورة تشكّل خطراً على الجمهور أو تعريض حياته للخطر.

- عدم القيادة في غير مسار «السكوتر الكهربائي» والمسارات المشتركة.

- ارتداء ملابس وأحذية مناسبة.

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