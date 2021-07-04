تطوير شارع «سيح الدحل» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل، الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتضمن المشروع إزالة الطريق القائم، المكون من مسار واحد بكل اتجاه، وتنفيذ طريق جديد بطول 11 كم، يتألف من مسارين في كل اتجاه، وجزيرة وسطية، وثلاثة دوارات، لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات، وسُيربط الطريق بمداخل بحيرات القدرة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية من 1800 مركبة حالياً إلى 4000 مركبة في كل اتجاه، بهدف مواكبة النمو المستمر في الأحجام المرورية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأشار الطاير إلى أن المشروع يبدأ من الدوار الواقع على تقاطع طريق سيح الدحل مع شارع سيح السلم شمالاً، بعد محطة القدرة للدراجات الهوائية مباشرة، باتجاه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جنوباً، ويتضمن تنفيذ طريق جديد بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ ثلاثة دوارات على طول الطريق، لتسهيل وصول مستخدميه إلى الواحات القائمة على جانبيه، وإلى بحيرات القدرة، والمناطق الصحراوية، وتسهيل الدوران للخلف.

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