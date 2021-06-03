«طرق دبي»: حملات التفتيش في مترو وترام دبي لا تهدف إلى فرض غرامات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن حملات وعمليات الرصد والتفتيش في مترو وترام دبي ومنشآتهما، لا تهدف إلى فرض غرامات على المخالفات، بل تأتي ضمن الحرص الشديد للهيئة وتوجهها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، المتّبعة في الحفاظ على سلامة الركاب ونظافة وسائل النقل الجماعي، التي تلعب دوراً حيوياً ومهماً في الحفاظ على الوجه الحضاري، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها إمارة دبي باعتبارها مركزاً استثمارياً وتجارياً واقتصادياً وخدمياً مرموقاً إقليمياً وعالمياً.

وأشادت الهيئة بالجمهور من مستخدمي المترو والترام، لإسهامهم في الحفاظ على سلامة ونظافة مرافق ومنشآت وعربات المترو والترام خصوصاً، ووسائل النقل الجماعي في إمارة دبي عموماً، حيث يسهم مترو وترام دبي في نقل ما نسبته 52% من إجمالي مستخدمي المواصلات العامة (عدا مركبات الأجرة) في الإمارة، كما يخدمان بشكل خاص المشاركين في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمعارض، مثل الحدث المقبل والأهم «إكسبو 2020».

وقال مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في الهيئة، حسن المطوع، إن الفرق المختصة في المترو والترام تنفذ حملات توعوية مستمرة للجمهور تحثهم من خلالها على الالتزام بقواعد السلامة، بالإضافة إلى حث الجمهور على التقيّد بالإجراءات الاحترازية خلال الجائحة، للحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي فيروس «كورونا».

وأضاف المطوع أن أبرز ثلاث مخالفات قد تم رصدُها، منذ بداية العام الجاري: الدخول والجلوس في أماكن مخصّصة لفئات معينة من الركاب، بحيث بلغت هذه المخالفات 856 مخالفة، والمخالفة الثانية كانت استخدام منشآت المترو والترام أو الدخول إليها أو ‏الخروج من المناطق الخاضعة للتعرفة، من دون دفع التعرفة المطلوبة، وقد وصل عدد هذه المخالفات إلى 107 مخالفات، أما المخالفة الثالثة الأبرز من بين المخالفات، فكانت الأكل والشرب في الأماكن التي لا يُسمحُ فيها بذلك، وقد بلغ عدد هذه المخالفات 79 مخالفة.

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