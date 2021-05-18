تطوير «البرشاء المجتمعي» وفق «كود دبي» لأصحاب الهمم

كشف مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أحمد جلفار تطوير المركز بما يتطابق مع معايير «كود دبي» لأصحاب الهمم، حيث روعي فيه توفير العديد من المرافق الخدمية المبتكرة ومساحات مكتبية مرنة، إضافة إلى العديد من المجالس المجهزة.

وأكد جلفار جاهزية المركز لاستقبال أفراد المجتمع والمتعاملين الراغبين بالحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة، وذلك بعد اكتمال تجهيزاته بشكل كامل وتطوير مرافقه بالشكل الأمثل، وفقاً لأحدث وأفضل الأنماط العصرية التي من شأنها الارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي.

وتوقع جلفار خلال جولته التفقدية لسير العمل في المركز أن تساهم بيئة العمل الجاذبة والمحفزة في المركز في زيادة الإنتاجية وتعزيز سعادة ورضا المتعاملين، موضحاً أن مركز البرشاء المجتمعي يعد من بين أكبر المراكز الحكومية التي تقدم خدمات مجتمعية، حيث أقيم على مساحة تقدر بـ14 ألفاً و773 متراً مربعاً.

ويتضمن المركز مجموعة من المرافق الترفيهية والرياضية والقاعات متعددة الاستخدام مجهزة بشكل متكامل، ومتاحة لاستقبال أفراد المجتمع، وتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك قاعات رياضية يشرف عليها مدربون مؤهلون، وحمامات سباحة للرجال وأخرى للنساء، ومسرح مجهز بصالة عرض سينمائية صديقة لأصحاب الهمم.

ويتضمن المركز مرافق حديثة لتسهيل الخدمات للمراجعين والمستفيدين من خدمات هيئة تنمية المجتمع، ومركز عمليات يتم من خلاله متابعة سير العمل بشكل مستمر ومتابعة أداء مركز إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال والخط الساخن للهيئة.

وزار جلفار مركز دبي لتطوير نمو الطفل الذي تم نقل خدماته إلى مركز البرشاء المجتمعي، والتقى بأهالي الأطفال المنتسبين للمركز الذين أعربوا عن سعادتهم بالعودة لجلسات التأهيل المباشرة بعد تجاوز أزمة كورونا، مؤكدين أن الأجواء الحديثة للمركز تشجع الأطفال على الحضور، وتساهم في خلق أجواء إيجابية أثناء تلقي الجلسات.

كما زار نادي ذخر لكبار المواطنين، الذي يوفر خدماته ضمن مركز البرشاء المجتمعي، واستمع إلى كبار المواطنين في المجلس المخصص لهم إلى آرائهم في المرافق الجديدة وسعادتهم بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي يقدمها المركز لهم.

وقال جلفار: «نُقبل على مرحلة جديدة من تطوير الخدمات الاجتماعية ونتوقع أن يقدم مركز البرشاء المجتمعي نموذجاً متكاملاً للخدمات المجتمعية التي يطمح لها أفراد المجتمع كما أنه سيشكل نقطة تحول هامة على صعيد كفاءة الخدمات وسعادة الموظفين ورضا المتعاملين. ونؤكد أننا في الوقت ذاته وبشكل مواز، نطور من كفاءة خدماتنا الذكية لتعزيز الوصول إلى المتعاملين في مختلف الظروف والأوقات وبأحسن مستوى من الخدمة».

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