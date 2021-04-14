«أشغال الفجيرة» تنفذ طرقاً داخلية في «الروماني» و«رول دبا»

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة، سالم المكسح، بأنه جارٍ إنجاز شبكة طرق داخلية جديدة في منطقتي الروماني ورول دبا الفجيرة، ليصل طول الطرق المنجزة إلى 54 كيلومتراً، في المرحلة الرابعة من الطرق الداخلية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن العمل يجري بشكل مستمر، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى دعم جودة البنية التحتية، وتأمين الخدمات في جميع المناطق، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، وخطة الإمارة 2040.

ونوه بأن الأعمال الإنشائية في الشوارع الداخلية بالمناطق تسير طبقاً للخطط المتبعة، وتم الانتهاء من المرحلة الثالثة لطرق جديدة، مؤكداً أن الطرق نفذت بما يخدم السكان، ويحقق سلامة وأمن مرتاديها، على أن تتبعها مرحلة رابعة لتغطية كل احتياجات إمارة الفجيرة.

ولفت إلى أن حزمة مشروعات الطرق الجديدة في الإمارة ترسخ بنية تحتية متكاملة تصب في تحقيق التنمية المستدامة، رافق أعمالها إنشاء عدد من الحدائق العامة الجديدة، مثل حديقتي رول دبا والطويين، إلى جانب الانتهاء من تطوير حديقة العقير، وافتتاحها رسمياً.

وأوضح المكسح أن شبكة الطرق الداخلية في الإمارة، التي أنجزتها دائرة الأشغال العامة والزراعة خلال العام الماضي، بلغ طولها 58 كيلومتراً، وشملت 14 منطقة، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة تعمل جاهدةً على تطوير مشروعات البنية التحتية لديها، بما يسهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار.

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