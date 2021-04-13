محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بقدوم رمضان

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك.. شهر رحمة وخير وبركة بإذن الله.. ونسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، ويُنزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض».

وكانت اللجنة المكلفة بتحرّي هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أعلنت أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان.

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