حاكم الشارقة يفتتح مبنى «الإقامة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدور الكبير الذي تؤديه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الحفاظ على تاريخ الدولة وتنظيم تسجيل بيانات المواطنين والمقيمين، بما يوثق الأنساب وتاريخها، والأوضاع القانونية للمقيمين والزائرين.

جاء ذلك خلال كلمة سموّه التي ألقاها أمس في افتتاح مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمنطقة مزيرعة بضاحية الرحمانية في الشارقة، مشيراً سموّه إلى إسهام الإدارة العامة من خلال المعلومات والبيانات في مساعدة الحكومة على اتخاذ القرار ومعرفة أحوال الناس، ما يسهم في توفير الخدمات للمواطنين وأسرهم.

وأشاد سموّه بالخطوات التي كانت قد بدأتها مسبقاً الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في تقديم دراسة حول إحلال الوظائف وفق خطوات متدرجة، بما يحافظ على التوازن، وعدم الإخلال بالأعمال والمهام الموكلة للموظفين.

وأثنى سموّه على الخدمات الميسرة التي تقدمها الإدارة للمتعاملين، داعياً إياهم للاستمرار في تطوير الخدمات وتسهيلها على المراجعين كافة.

وكان سموّه، وفور وصوله، أزاح الستار التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمبنى الذي تبلغ مساحته الإجمالية 18.6 ألف متر مربع، ليتجول بعدها سموّه في أرجاء المبنى ويتعرف إلى أبرز قاعاته وأقسامه ومرافقه.

وتعرّف سموه إلى أبرز الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتي تتنوع بين خدمات الإقامة وشؤون الأجانب وخدمات الهوية والجنسية، والتي تقدّم وفق معايير عالية الجودة توفر للمتعاملين الخدمة الميسّرة والمتقدمة.

ويضم المبنى 100 منضدة لاستقبال المتعاملين وإجراء معاملاتهم وفق أفضل الاجراءات وأسرعها، وعدداً من قاعات الاجتماعات التي خصصت لكل إدارة على حدة، وقد صممت بأحدث التجهيزات والخصوصية التامة لكل قاعة، بالإضافة إلى قاعاتٍ للتدريب مخصصة للموظفين، ومسجد يتسع لـ170 مصلّياً. كما يضم المبنى شرفةً مطلة على صالة الانتظار واستراحة تتوسط المبنى، وحضانة لأطفال الأمهات العاملات في المبنى يشرفن عليها عدد من ذوات الاختصاص، وصالة رياضية مجهزة بأحدث معدات التدريب، وعيادة لجمهور المتعاملين للحالات الطارئة تشرف عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقد صمّم المبنى وفق أحدث الأنظمة التي تدعم الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة من خلال استخدام المعدات والمكونات التي تحافظ على الطاقة، وتعطي عمراً افتراضياً أكبر للمبنى.

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