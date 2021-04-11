شرطة دبي تنهي استعداداتها لمدافع الإفطار في 6 مناطق من دون جمهور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي تجهيزاتها لإعداد مدافع الإفطار التي ستوزع في 6 مناطق بإمارة دبي خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة خلال الشهر الفضيل من كل عام.

وأكد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء عبدالله علي الغيثي الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز مدافع الإفطار لاستقبال الشهر الفضيل.

وقال آمر وقائد فريق إطلاق مدافع الافطار في القيادة العامة لشرطة دبي الرائد عبد الله طارش العميمي، إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل، تماشيا مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يوميا.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية التي تشمل الإعلان عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، بالإضافة إلى ثبوت العيدين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار، أتلانتس النخلة مسجد السلام في البرشاء، منطقة برج خليفة، مصلى العيد في منطقة المنخول، شاطئ الممزر، مسجد الحباي في الخوانيج.

\وأوضح أن مدافع رمضان من الرموز المميزة في الشهر الفضيل، نظرا لجذبها الأسر والسياح كل عام، إلا أن هذا العام ونظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، وفي إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها إمارة دبي الرامية للحفاظ على الصحة العامة، و تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، ولما تقضيه المصلحة العامة وسلامة جميع شرائح المجتمع، فقد تقرر إقامة فعاليات مدافع رمضان لهذا العام ايضاً بدون جمهور، لذلك تم اختيار مدافع رمضان في هذه المواقع، نظرا للكثافة السكانية التي توجد بها، حيث يمكنهم مشاهدة مدفع الإفطار من منازلهم، كما يمكن للجميع مشاهدته من خلال التلفاز.

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