افتتاح سوق الشارقة للمواشي في الصجعة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، سوق الشارقة للمواشي في مقرّه الحديث بمنطقة الصجعة في الشارقة.

واستمع سموّه إلى شرح حول مرافق السوق، وما تحويه من خدمات تلبي احتياجات أهالي الإمارة. كما اطلع على عرض تسجيلي حول مراحل بناء السوق، وأبرز التحديات التي واجهته.

كما تجوّل سموّ ولي عهد الشارقة في أروقة السوق، مطلعاً على أبرز المحال والحظائر والمرافق الخدمية، حيث يضم السوق 141 متجراً لبيع الأغنام مزوّدة بحظائر تتسع لـ6200 رأس، و26 محلاً لبيع المواشي تتسع لـ2288 رأساً من الماشية، و12 متجراً لبيع الجمال تتسع لـ880 رأساً من الجمال، و74 محلاً لبيع الدواجن.

ويضم أيضاً 44 محلاً لبيع الأعلاف، و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، و32 محلاً تضم مشاتل مختلفة.

وصممت المحال وفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام ومرافقها، مع التركيز على النظافة العامة حفاظاً على صحة المستهلكين.

ويحتوي السوق على منطقة مزادات لبيع المواشي، إضافة إلى ساحة خاصة بالفعاليات.ويضم السوق مسجداً يتسع لـ386 مصلياً، و49 مصلية مع المرافق الخدمية كافة، التي تضم سكن الإمام وأماكن وضوء للرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى مبنى إداري لإدارة السوق مكوّن من طابق أرضي وأول، ويضم 13 مكتباً إدارياً وقاعة اجتماعات وغرفة استراحة وكافيتريا، إضافة إلى مختبر يضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة، وعيادات بيطرية تضم غرف الجراحة وغرف الأشعة وغرف الفحص وحواضن الرعاية.

كما يضم السوق سكناً خاصاً للموظفين، بكامل خدماته ومرافقه، ويتسع لـ200 موظف.

ويلحق بسوق المواشي مسلخ متطوّر يتمتع بإمكانات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم، سواء للاستخدام الشخصي، أو للأغراض التجارية، أو المناسبات الكبرى.

وتابع سموّ ولي عهد الشارقة آليات عمل المسلخ، التي تجرى باستخدام أحدث المعدات الآلية، بمشاركة عمال متخصصين، ووفق رقابة صحية وبيئية.

المسلخ

يستوعب المسلخ ما يقارب 240 رأساً للمواشي في الساعة، وفق الوتيرة الآتية لخط الذبح: من 150 إلى 200 رأس غنم في الساعة.

20 رأس بقر في الساعة.

20 رأس جمل في الساعة.

ويوجد مسلخ آخر خاص بالدواجن.

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