إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء.

وتم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري

وستقتصر الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة بسبب ظروف الجائحة.. وستُقام صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى في مساجد الدولة اليوم عقب صلاة المغرب.

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