تغطية مباشرة من قنوات دبي.. حمدان بن راشد في ذمة الله
انتقل إلى رحة الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، صباح اليوم.
وولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945، الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ويشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إليكم أبرز المحطات في حياة سموه التي ننقلها إليكم ضمن بث مباشر:
تغطية مباشرة من قنوات دبي.. #حمدان_بن_راشد_في_ذمة_الله#الإمارات_اليوم https://t.co/YutKk1sIae— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 24, 2021
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