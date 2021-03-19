حاكم الشارقة يفتتح مركز الرحمانية التجاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مركز الرحمانية التجاري، الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية، الذي يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع، بكلفة تبلغ 400 مليون درهم، ويقدم خدمات متكاملة للزوار تلبي مختلف احتياجات سكان المنطقة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأزاح سموه، الستار الافتتاحي، إيذاناً بافتتاح المركز، وبدء استقباله للزوار والمتسوقين.

وتجوّل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المركز التجاري، مطلعاً على مختلف مرافق وأقسام المركز الرئيسة، حيث يتكون من طابقين، يتضمنان العديد من محال بيع التجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي من رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، سعيد سلطان بالجيو السويدي، حول المركز التجاري الذي يعتبر صورة للمراكز التجارية الحديثة التي تنتشر في إمارة الشارقة، ويضم العديد من العلامات التجارية العالمية، ما يسهم في تنوع الاستثمارات، ويتيح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية، والترفيهية.

واطلع سموه خلال جولته على فرع جمعية الشارقة التعاونية، الذي سيخدم المجتمعات السكنية القريبة، حيث يمتد على مساحة تزيد على 8000 متر مربع، وتصل الطاقة الاستيعابية للمتسوقين إلى 5000 متسوق، ويتضمن العديد من الأقسام الجديدة، منها الإلكترونيات والتجميل والمأكولات، الذي يشمل الطهي الحيّ والشواء، وردهة لتناول الطعام، وغيرها الكثير.

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