شرطة دبي تدعو السائقين إلى الحيطة والحذر أثناء الضباب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

دعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

ولفت إلى أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدماً الإشارات الأربعة لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، والحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث.

وأشار إلى أن الضباب الكثيف يتسبب في وقوع حوادث مرورية نتيجة تدني مستوى الرؤية، موضحاً أن القيادة في الضباب تؤثر سلباً على السائقين حال إهمال قواعد الأمن والسلامة، والتغاضي عن اتباع التعليمات في مثل هذه الأجواء التي تؤدي إلى كوارث وحوادث جسيمة لا تحمد عقباها.

ولفت إلى أن القيادة بحذر أو التوقف نهائياً وركن المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور قد تساعد قائدي المركبات على تجنب الحوادث، لافتاً إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من تواجدها في الشوارع الخارجية بغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وعمل مسح على الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث، بالإضافة إلى الإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء.

من جانبه، قال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، العقيد تركي بن فارس، إن المركز تلقى 2574 مكالمة من منتصف الليل حتى التاسعة من صباح أمس، بينما لم تسجل أي حوادث مرورية بليغة.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي طبقت وبالتنسيق مع نظيراتها في الإمارات المجاورة، «منظومة الضباب» بهدف منع تحرك الشاحنات في الشوارع السريعة خلال فترة الضباب لضمان انسيابية الحركة ومنع وقوع حوادث مرورية.

وناشد بن فارس السائقين اتباع التعليمات أثناء القيادة في الضباب، أو الأجواء الماطرة، تفادياً لوقوع الحوادث، لافتاً إلى أهمية التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والنوافذ والمصابيح والإشارات الضوئية، وترك مسافة كافية بين المركبات وتخفيف السرعة والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا للضرورة، مؤكداً أهمية استخدام الأنوار في الصباح الباكر، وتفقد حالة الطقس لتفادي الحوادث المرورية.

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