«أشغال الشارقة» تتغلب على تحديات «كورونا» وتستكمل مشروعاتها

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفاد رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، بأن الدائرة رغم جائحة «كوفيد-19»، استمرت في تنفيذ أعمالها واستكمال مشروعاتها، وأنجزت العديد من المشروعات الخدمية والعمرانية ومشروعات صيانة، وتغلبت على جميع التحديات والصعوبات التي واجهتها لتسليمها إلى الجهات المسؤولة عنها.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه تم إنجاز 90 مشروعاً عمرانياً تم تسليمها مبدئياً، و60 تم تسليمها نهائياً، و72 مشروعاً خدمياً خاصاً بالتوصيلات والتوريد، و65 مشروعاً خاصاً بالتأثيث والتصميم الداخلي، و68 مشروع صيانة، و60 مشروعاً مصمماً داخلياً والدائرة فيها الاستشاري، مشيراً إلى أن قيمة هذه المشروعات بلغت 1.7 مليار درهم.

وتابع أن بعض المشروعات المنجزة تخدم القطاعات الأكاديمية والتعليمية والثقافية، منها مجمع القرآن الكريم، والمقهى الأدبي في الحيرة، والمرحلة الثالثة لسكن طلاب الجامعة القاسمية، ومجلس خورفكان الأدبي، ومجلس كلباء الأدبي، ومبنيان لموظفي مكتبتي مدينة كلباء ووادي الحلو.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة انتهت من بناء المباني الحكومية التي تقدم خدمات مجتمعية، منها مجالس ضاحية الحمرية، وضاحية السيوح، وضاحية الرقة، ومبنى «الطبق الطائر»، والمبنى الرئيس لقناة الوسطى، وورش مدينة الذيد، ومبنى إداري لمضمار سباق الهجن، ومطعم دبا الحصن السياحي.

وأضاف أن الدائرة أشرفت على مشروعات بنية تحتية وخدمية عدة، منها تطوير المحطة الصناعية الخامسة، ومرسى عائم لقوارب الصيادين في الخان، وأعمال تسوية ترابية لمناطق السيوح 10 و12 و13، ونافورة في ميدان سيح المهب بمدينة الذيد، والانتهاء من طريق جديدة ومشروعات تجميل مرافق، والمرحلة الأولى من مرعى الشمال، وشبكة صرف صحي في القوز والرمثاء، وربط محطة ضخ مياه الأمطار بالجامعة القاسمية بالشبكة القائمة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ مشروعات عدة أخرى.

ولفت إلى أن الدائرة نفذت مجموعة من الأسواق خلال العام الماضي وسلمتها للمشرفين عليها بكل منطقة، كما تم تنفيذ مشروع محال تجارية في دبا الحصن، وسوق مخازن المالح بجزيرة الحصن.

وأكد السويدي أن الأعمال الإنشائية في الحدائق مستمرة، كما انتهت الدائرة من أعمال مشتل وادي الحلو، ومشتل البلدية بخورفكان في منطقة الحراي، والانتهاء من إنشاء مناطق ألعاب أطفال بالحديقة العامة في دبا الحصن.

وأفاد بأن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتسوية 3692 قطعة أرض، والانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من التسوية الترابية لمنطقة الساف، وأعمال التسوية الترابية لـ138 قطعة أرض في القادسية، وتسوية 930 قطعة أرض في الحراي الصناعية بخورفكان.

وأشار إلى أن الرضا الوظيفي خلال العام الماضي بلغ 81%، مشيراً إلى أن نسبة الموظفين الشباب المواطنين في الدائرة 61%، والمهندسين المواطنين 35%، و11 موظفاً يستكملون دراستهم وهم على رأس عملهم، و15 موظفاً حاصلون على شهادة الدراسات العليا (الماجستير).

خدمات إلكترونية 100%

أكد رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، أن الدائرة حولت جميع خدماتها إلى إلكترونية 100%، وأنجزت عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق 5000 معاملة، مشيراً إلى أن عدد المعاملات التي تم معالجتها عبر الخط الساخن بلغ 15 ألفاً و558 معاملة، وبلغ عدد المباني التي تجري الدائرة الصيانة التشغيلية لها 361 مبنى، واستقبلت الدائرة 2000 بلاغ وطلب داخلي وتم معالجتها، كما نفذت 31 مشروعاً خاصاً بتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات.

وأوضح أن الدائرة استقبلت 6300 استفسار عبر الخط المخصص، العام الماضي، وكان زمن انتظار العميل على نظام الاصطفاف ست دقائق، وزمن خدمة العميل أربع دقائق.

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