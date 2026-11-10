مي المنصوري: 1158 مشروعاً تبلغ النهائيات والتقييم يعتمد على جاهزية المشروع لا درجات الطلبة

كشفت مديرة ادارة تمكين المواهب في البحث والتطوير بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الدكتورة مي المنصوري أن عدد الطلبات المشاركة في «روّاد التكنولوجيا المتقدمة» تجاوز 5900 طلب، فيما وصل نحو 1158 مشروعاً إلى المراحل النهائية، بعد المرور بمراحل تأهيل متعددة.

وأكدت مي المنصوري أن التقييم لا يعتمد على درجات الطلبة، بل على جاهزية المشروع، إذ يُطلب من المشارك تقديم نموذج أولي أو حل قابل للتجربة، يمكن التحقق من فاعليته.

وقالت إن لجان التحكيم تضم مختصين من الجامعات والقطاع الصناعي، ويشارك ممثلون عن الجهات الشريكة في مراجعة الحلول وتقديم الملاحظات، موضحة أن الهدف لا يقتصر على تقييم المشاريع، بل يشمل مساعدة الطلبة على تطويرها .



وأوضحت مي المنصوري لـ"الإمارات اليوم" أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يركز على تمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مشاركتهم في الأبحاث التطبيقية، مشيرة إلى أن شراكة المجلس مع وزارة التربية والتعليم في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار تهدف إلى ربط مشاريع الطلبة بالتحديات الفعلية واحتياجات سوق العمل.

وقالت إن المجلس يدعم الأبحاث في مجالات الحوسبة الكمية والتشفير والذكاء الاصطناعي والطاقة الموجّهة، ويضم جهات متخصصة، من بينها معهد الابتكار التكنولوجي، الذي يضم تسعة مراكز بحثية تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب «أسباير» المعنية بتطوير التحديات والمسابقات التكنولوجية.

وأضافت أن من أبرز المشاريع البحثية نماذج «فالكون» للذكاء الاصطناعي، التي يطوّرها باحثون وطلبة وخريجون متخصصون، إلى جانب أبحاث الأنظمة ذاتية القيادة والروبوتات المستقلة، لافتة إلى أن هذه المجالات تتيح للشباب فرصاً للمشاركة في تطوير تقنيات المستقبل.

وأوضحت مي المنصوري أن المهرجان الوطني لعلوم والتكنولوجيا والابتكار عاد هذا العام بصيغة جديدة تركز على التكنولوجيا، ونُقلت فعالياته إلى مدينة العين، بعد سبع سنوات أُقيم خلالها في دبي، مؤكدة أن المشاركة امتدت إلى مراحل عمرية وتعليمية مختلفة، من رياض الأطفال إلى طلبة الدراسات العليا والخريجين.

وأشارت إلى أن مسابقة «روّاد التكنولوجيا المتقدمة» تمثل إضافة جديدة للمهرجان، إذ تربط مشاريع الطلبة بتحديات تطرحها جهات من قطاعات الأعمال، بينها «إيدج» و«أدنوك» ودائرة الثقافة والسياحة. ويعمل المشاركون على تطوير حلول لهذه التحديات، بما يعرّف الجهات إلى إمكانات الطلبة، ويفتح أمامهم فرصاً محتملة للتدريب والعمل مستقبلاً.