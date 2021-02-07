إنشاء جسر للمشاة والدراجات على شارع رأس الخور بطول 475 متراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنشاء جسر للمشاة والدراجات الهوائية على شارع رأس الخور (دبي - حتا) بطول 475 متراً، وعرض خمسة أمتار.

ويسهم الجسر في تسهيل حركة وتنقل المشاة بين جانبي شارع رأس الخور، كما يربط مسار الدراجات القادم من منطقة الخوانيج ومشرف والورقاء بمنطقة المدينة العالمية وسوق التنين الصيني.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن «إنجاز المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية».

370 طن فولاذ

وأضاف أن «الجسر الجديد عبارة عن هيكل معدني وخرساني يضم 370 طناً من الفولاذ الإنشائي، وقد نقل إلى الموقع في أربع قطع مختلفة، ثم وضعت طبقة سطحية من الخرسانة المسلحة على سطحه العلوي».

وتابع الطاير أن «طول الجسر الإجمالي يبلغ 475 متراً، منها 110 أمتار طول الهيكل الحديدي، تستند على ثلاث دعامات خرسانية، ويتصل الجسر بمنحدرات صعود ونزول، يبلغ طولها نحو 180 متراً في الجانبين، فيما يبلغ عرضه خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار للدراجات الهوائية، ومتران للمشاة، وقد زودت أرضية سطح الجسر بطبقة مانعة للانزلاق، كما زود الجسر بإنارة تجميلية منخفضة، وقوائم حديدية متتابعة (درابزين) على جانبيه، لسلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية»، مشيراً إلى أن «الهيئة أنجزت في فترة سابقة مساراً للدراجات الهوائية في مناطق متفرقة في الإمارة، كمسارات الدراجات الهوائية في منطقة الورقاء ومشرف والخوانيج، إضافة إلى إنشاء جسرين للاستخدام المشترك للدراجات الهوائية والمشاة على شارعي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان».

129 جسراً للمشاة

وأوضح الطاير أن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً عام 2006 إلى 129 جسراً عام 2020، وتعتزم الهيئة تنفيذ 31 جسراً للمشاة خلال السنوات القليلة المقبلة، ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 160 جسراً، مشيراً إلى أن «جهود الهيئة في تحسين سلامة المشاة أسهمت في خفض وفيات المشاة في دبي بنسبة 81% خلال الفترة من 2007 إلى 2020».

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية المنفذة حتى نهاية العام الماضي بلغ 425 كيلومتراً.

وتعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 668 كيلومتراً بحلول عام 2025، وهي تهدف من تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية إلى ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة. ويأتي تنفيذ مسارات الدراجات في إطار جهودها لجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، تحقيقاً لرؤية دبي 2021، الرامية لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً.

سرعة الدراجات

حددت هيئة الطرق والمواصلات سرعات الدراجات الهوائية في الإمارة بـ30 كم في الساعة في المسارات المخصصة للهواة، و20 كم في الساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار الحرص على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news