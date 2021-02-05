«حرة مطار الشارقة» تُطلق حملة لتطعيم 450 موظفاً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عن إطلاق حملة لتطعيم كوادرها بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تستهدف 450 موظفاً وموظفة، إلى جانب موظفي فرع الجمارك والعاملين في الشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية.

وأكد مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، سعود سالم المزروعي، أن إطلاق الحملة يأتي تماشياً مع حملة التطعيم الوطنية باللقاح ضد «كوفيد-19» تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، التي أطلقتها دولة الإمارات لمواصلة التعافي من فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، من خلال توفير اللقاح مجاناً عبر المراكز الصحية المعتمدة للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى حرص الهيئة على توفير السلامة لموظفيها وكل العاملين تحت مظلتها وحمايتهم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مثمناً جهود القيادة وحرصها على توفير الجرعات المجانية للقاح للجميع، بما يؤكد نهج الدولة في الاهتمام بصحة كل فرد من أفراد المجتمع.

ووجّه الشكر لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والكوادر التمريضية على جهودهم الرائدة، داعياً الجميع إلى المبادرة بتلقي اللقاح، لأنه أحد الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من انتشار الجائحة، وتسريع خطوات الدولة في التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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