إغلاق 54 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية في دبا الفجيرة العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة 54 منشأة، العام الماضي، بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي حددتها الجهات الصحية المختصة، لحماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضمنت المخالفات عدم التزام عاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، وعدم التقيد بالتباعد الجسدي، والالتزام بالشروط الصحية في المحال، بما يشمل نظافة المعدات والمكان.

كما صادرت البلدية، خلال حملاتها التفتيشية والرقابية على المحال والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، مواد غذائية منتهية الصلاحية، وفاسدة، وملوثة بالحشرات.

وشملت المواد المصادرة ثلاثة أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، و287كغم من المواد التجميلية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية، وغير المطابقة للشروط الصحية، إضافة إلى 158كغم من المواد المحظورة من مادتَي النسوار والبان.

وأتلفت 1431 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، كما خالفت 1038 منشأة، ووجهت 1059 إنذاراً.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، استمرار الحملات الرقابية لمواجهة التجاوزات والأنشطة غير القانونية، داعياً إلى التكاتف المجتمعي لمكافحة الأنشطة المخالفة للقوانين، لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة.‬

المخالفات تضمّنت عدم التزام عاملين بارتداء الكمامات والقفازات، وعدم التقيد بالتباعد الجسدي.

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