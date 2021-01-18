انجاز المرحلة الثالثة بطول 47 كيلو متر لـ15 منطقة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة المرحلة الثالثة من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة بطول 47 كيلو مترا، والتي شملت خمسة عشرة منطقة في الإمارة.

وتسعى دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة من خلال مشاريعها إلى توفير خدمات البنية التحتية للطرقات الداخلية وصيانتها وتشغيلها بكفاءة عالية وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الإمارة.

وقال مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، سالم المكسح إن الدائرة شارفت على الانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة للطرق الداخلية في الإمارة بنسبة 90%، والتي شملت إنشاء طرق جديدة، توزعت على خمسة عشرة منطقة، كان منها سبع مناطق متنوعة في الإمارة هي (الجروف، يعلا، الريامة، الفرفار، سكمكم، الفصيل و الجريف) وثمانية في مدينة دبا الفجيرة (العقة، الرحيب، وعيب الحنة، ظاهر الصفوة، المحترقة، الراشدية، زكت، والردة ) حيث نُفذت هذه الطرق المحلية بما يخدم السكان ويحقق سلامة وأمن مرتادي هذه الطرق على أن تتبعها مرحلة رابعة لتغطية كافة احتياجات إمارة الفجيرة.

وأوضح المكسح أن المرحلة الثانية من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة التي أنجزتها دائرة الأشغال العامة والزراعة العام الماضي، بلغ طولها 58 كيلو مترا، والتي شملت أربعة عشرة منطقة ، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة تعمل جاهدةً على تطوير مشاريع البنية التحتية لديها بما يساهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار.

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