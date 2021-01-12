تعرف الى طريقة دفع رسوم مواقف المركبات في دبي عبر الأجهزة "الزرقاء"

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

شكا بعض العملاء من صعوبة في استخدام أجهزة دفع رسوم مواقف المركبات في دبي من خلال الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي يمكن تمييزها بلونها الأزرق، في وقت أكدت فيه هيئة الطرق والمواصلات في دبي وجولة ميدانية ل "الامارات اليوم"، توفر إرشادات واضحة وطرق متنوعة لدفع الرسوم حتى في مواقع تواجد تلك الأجهزة الحديثة.

ويشرح موقع الهيئة خطوات إجراءات الدفع بشكل واضح لمختلف فئات العملاء، كما تتوفر تلك الارشادات بشكل واضح على لوحة مثبته على جهاز دفع الأجهزة الحديثة، كما هو مبين في الصور المرفقة للخبر.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد بدأت بتركيب أجهزة المواقف الحديثة "الزرقاء" في مطلع العام الماضي، وهي مزودة بشاشة تفاعلية تسمح للمتعامل بإدخال بيانات المركبة واصدار تذكرة إلكترونية، من دون الحاجة الى طباعة تذكرة ورقية ووضعها على الواجهة الامامية للمركبة.

ويمكن للعملاء استخدام الجهاز في الدفع عبر اتباع الارشادات من خلال فتح الشاشة واتباع الإجراءات المطلوبة، كما يستطيع في حال عدم التمكن من استخدامه ان لا يستخدمه واستخدام طريقة ارسال رسالة نصية باتباع الارشادات المثبتة على الجهة الخارجية للجهاز

ويستطيع للعملاء الدفع برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة متضمنة رمز المنطقة ورقم لوحة المركبة وعدد ساعات استخدام الموقف المستحقة للرسوم، حيث لا تحتاج هذه الطريقة الى اصدار تذكرة، فيما يتأكد المفتشين من دفعهم للرسوم من خلال المسح الذكي للوحات مركباتهم.

وكان بعض العملاء قد اعتبر أيضا أن الدفع من خلال تلك الأجهزة بانه طريقة غير آمنة نظرا للحاجة للمس الشاشة، إلا أن الهيئة أكدت أن لمس شاشة جهاز دفع مواقف المركبات، مثله مثل أي شاشة جهاز آخر، مثل أجهزة الدفع البنكية وشاشات الهاتف المحول، وكذلك لمس عربات التسوق ومقابض الأبواب وغيرها من الأشياء التي نحتاج الى استخدام أيدينا في التعامل معها، والتي تحتم ضرورة تعقيم اليدين وغسلهما جيدا بعد ملامسة الاسطح المختلفة.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمان لنصف ساعة، و4 دراهم لكل ساعة، و8 درهم لساعتين، كما تختلف الرسوم أحيانا وفقا لرمز المنطقة الذي يعبر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي ستعمل على تركيب أجهزة المواقف "الزرقاء"، المحدثة المزودة بشاشة تفاعلية على مراحل حتى يتم الانتهاء من تركيبها في كل المناطق بحلول العام 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news