11350 مخالفة يحررها «الشرطي الذكي» بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

بلغ عدد المخالفات التي رصدها تطبيق الشرطي الذكي 11 ألفاً و350 مخالفة في الفجيرة، خلال العام الجاري.

وأشارت شرطة الفجيرة إلى أن التطبيق تم تفعيله مطلع يونيو الماضي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأوضحت أن رجال الشرطة يمكنهم استخدام التطبيق عبر الهاتف المتحرك، ومن خلاله يتم تحرير المخالفات إلكترونياً بإدراج بيانات المركبة في التطبيق، ويتم تسجيل المخالفة فوراً في نظام المرور والترخيص الاتحادي، كما يمكّنه من الاستعلام المباشر عن البيانات المرورية المختلفة بصورة تقنية.

إلى ذلك، وقّعت شرطة الفجيرة مذكرة تفاهم مع شرطة أبوظبي، لتعزيز التعاون، خصوصاً في التجارب الأمنية والتطبيقات الذكية، وتبادل بيانات المعلومات التي تخدم الجانبين، وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجال التقني.

وكشفت شرطة الفجيرة عن إنشاء نظام «زام» لإدارة أكثر من 51 ألف كاميرا مراقبة على مستوى مدن ومناطق إمارة الفجيرة المختلفة على مدار الساعة.

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