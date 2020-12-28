رسوم بوابات «أبوظبي المرورية» تُطبّق على 4 مرات عبور يومياً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن رسوم عبور بوابات «أبوظبي المرورية» ستُطبّق على أربع مرات عبور يومياً فقط، فيما ستكون المرة من الخامسة فما أكثر مجانية بالكامل.

ويبدأ تفعيل نظام التعرفة المرورية الجديد، اعتباراً من السبت المقبل، عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، هي «جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق ورفع كفاءة قطاع النقل.

وبحسب المركز، يتم تحصيل أربعة دراهم من كل مركبة لكل مرة تعبر خلالها أياً من البوابات الأربع خلال أوقات الذروة من يوم السبت إلى الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة السابعة إلى التاسعة، وفي الفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى السابعة)، لافتاً إلى استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم، المدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية، في حين يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

ووفقاً للمركز، سيتم إعفاء أربع فئات من رسوم العبور، تشمل كبار المواطنين، والمواطنين المتقاعدين، وأصحاب الهمم، إضافة إلى أصحاب الدخل المحدود من المواطنين، على أن يكون الإعفاء لمركبة واحدة فقط لأي من هذه الفئات، داعياً المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الصفات إلى تقديم طلبات الإعفاء من الرسوم من خلال التسجيل في موقع «درب»، أو عبر التطبيق الإلكتروني «درب – التعرفة المرورية».

وأوضح المركز أن الحد الأعلى للرسوم اليومية لمركبات الأفراد الخاضعة لرسوم التعرفة المرورية والمارة عبر بوابات التعرفة، في أوقات الذروة وخارج أيام العطلات، سيكون 16 درهماً، وهي حصيلة عبور البوابات أربع مرات خلال فترة الذروة، على أن يكون المرور مجاناً من دون رسوم إضافية اعتباراً من المرة الخامسة للعبور خلال الفترة المطبقة عليها الرسوم، فيما يكون الحد الأعلى لرسوم التعرفة المرورية الشهرية لهذه المركبات 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية للأفراد، بينما يبلغ الحد الأعلى لرسوم التعرفة المرورية الشهرية للمركبة الثالثة للأفراد، الخاضعين لرسوم التعرفة المرورية في أوقات الذروة وخارج أيام العطلات، 100 درهم، على أن يسري هذا السقف على المركبة الثالثة وما تليها من مركبات مملوكة لصاحب الحساب المسجل لدى نظام التعرفة المرورية.

وأشار المركز إلى وجود ستة أنواع للمخالفات التي يتم احتسابها في نظام التعرفة المرورية، تشمل مخالفة المركبة غير المسجلة عند عبور البوابة للمرة الأولى، حيث تحتسب بقيمة 100 درهم، بعد انتهاء فترة السماح (10 أيام عمل) من تاريخ المرور دون تسجيل المركبة، ومخالفة المركبة غير المسجلة عند عبور البوابة للمرة الثانية، إذ تحتسب بقيمة 200 درهم، بعد انتهاء فترة السماح دون تسجيل المركبة، فيما تحتسب مخالفة بقيمة 400 درهم للمركبة غير المسجلة في نظام التعرفة المرورية، لكل حركة مرور بعد المرة الثانية، بعد انتهاء فترة السماح.

وتتضمن قائمة المخالفات الست أيضاً، مخالفة بقيمة 50 درهماً في حال عدم كفاية الرصيد للمركبات التي تحمل لوحات غير تابعة لإمارة أبوظبي، بعد انتهاء فترة السماح (5 أيام عمل) دون توافر رصيد كافٍ في المحفظة المخصصة للمركبة، ومخالفة بقيمة 10 آلاف درهم في حال التلاعب بلوحة ترخيص المركبة، بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة المرورية، كما تحتسب مخالفة أخرى بقيمة 10 آلاف درهم في حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني، أو بوابات التعرفة المرورية.

4 فئات يشملها الإعفاء من تعرفة عبور بوابات أبوظبي المرورية، هي:

- كبار المواطنين.

- المواطنون المتقاعدون.

- أصحاب الهمم.

- أصحاب الدخل المحدود من المواطنين.

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