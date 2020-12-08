"النقل المتكامل" يدعو أصحاب المركبات للتسجيل في نظام التعرفة المرورية "درب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي أصحاب المركبات للتسجيل في نظام التعرفة المرورية "درب" وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، من خلال الموقع الالكتروني http://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "درب" ، مع الاستعداد لتفعيل نظام التعرفة في 2 يناير 2021.

وسيفعل النظام عبر أربع بوابات تقع على الجسور الأربعة المؤدية إلى مدينة أبوظبي خلال أوقات الذروة الصباحية من 7-9 صباحاً والمسائية من 5-7 مساء، بواقع 4 دراهم لكل عبور، لتعزيز انسيابية حركة الطرق وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة.

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