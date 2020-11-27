الشارقة تخفّض المخالفات المرورية 50% بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% بدءاً من الثاني من ديسمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، وتستمر التخفيضات لمدة 49 يوماً، وذلك بناءً على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، إنه بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بخفض المخالفات المرورية 50% احتفاء باليوم الوطني الـ49 للدولة باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار في الوقت المحدد ولمدة 49 يوماً، ويشمل ذلك جميع المخالفات التي ارتكبت قبل الأول من ديسمبر المقبل، باستثناء المخالفات المشددة وإلغاء حجز المركبات، بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

وأكد حرص شرطة الشارقة على دعم الخطوات التي تتخذها حكومة الشارقة لتقديم كل التسهيلات الخدمية للمتعاملين انطلاقاً من الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، القائمة على تخفيف الأعباء المالية على أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية، وتسديد المخالفات المترتبة عليهم وفقاً لمحددات القرار.

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