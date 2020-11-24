جزيرة ياس تكتسي بألوان علم الإمارات احتفالاً باليوم الوطني الـ 49 للدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت جزيرة ياس عن احتفائها باليوم الوطني التاسع والأربعين للإمارات، وذلك عبر تنظيمها لسلسلة من الفعاليات المتميزة في مختلف أنحاء الوجهة.

إذ يكتسي ياس مول بألوان علم دولة الإمارات من الداخل والخارج، وسيتيح لزواره زوايا خاصة للتصوير عبر انستغرام وغرف رقمية في مختلف أنحاء المركز التجاري، والتي تحتفي بتاريخ دولة الإمارات، وأبطالها، والخمسين عاماً المقبلة.

وكذلك، سيتم إضاءة فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس في ياس مارينا بألوان علم الدولة.

كما سيتمكن عشاق السرعة من الاستمتاع بخصومات على الكارتينج في حلبة مرسى ياس ابتداءً من 49 درهماً للأطفال، و69 درهماً للشباب، و 105 درهماً للكبار. وكذلك تتيح حلبة مرسى ياس لزوارها ممن يرتدون ألوان علم الإمارات الاستمتاع بجولتين كارتينج بسعر جولة واحدة.

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريباً عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها جزيرة ياس لزوارها في العطلات الرسمية.

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