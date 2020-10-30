بلدية الشارقة تطلق محفظة إلكترونية للمواقف العامة قريباً

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

كشف مدير إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة، علي أحمد أبوالغازيين، عن إنشاء محفظة إلكترونية، يتم حفظ الأموال فيها بحساب شخصي للمتعاملين مع الإدارة، وتتم تعبئة رصيد المحفظة من خلال البطاقات الائتمانية، وتستقطع رسوم المواقف منها مباشرة عند حجز موقف باستخدام الهاتف عبر «تطبيق إلكتروني»، بدلاً من استقطاعها من أرصدة هواتف المتعاملين أو إضافتها إلى الفواتير.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة تهدف من المحفظة التي سيتم إطلاقها قريباً إلى توفير قناة ووسيلة دفع جديدة، وإتاحة إمكانية إدارة حسابات المتعاملين، وستشمل عدداً من الخدمات الأخرى مستقبلاً، مشيراً إلى أن البلدية أطلقت عبر موقعها استبياناً لقياس درجة رضا المتعاملين قبل الإعلان عن خدمة المحفظة الإلكترونية، وأبدى معظم المشاركين في الاستبيان إعجابهم بالفكرة، وجارٍ تعديلها وتحديثها وإطلاقها. وأشار إلى أن البلدية تحرص على تسهيل جميع الخدمات للجمهور، لحجز مواقف مركباتهم بالمدة التي يرغبونها فيها دون الحاجة إلى عملية التجديد بين الحين والآخر، إذ ستكون عملية الحجز مبسطة عبر المحفظة، وخاصية عدم مخالفة المركبة في حال كان مشتركاً بالمحفظة، ويكون لديه رصيد كافٍ.

وأكد أن المحفظة الإلكترونية ستوفر للعميل شحنها من 50 إلى 1000 درهم، ويمكن للشخص أن يرسل رسالة قصيرة عبر المحفظة، يدخل فيها مصدر اللوحة ورقمها وعدد الساعات المراد حجزها، وإرسالها إلى الرقم الخاص بالمواقف، وتشمل الخدمة جميع اللوحات، سواء كانت بفئة أو من دون. وأضاف أبوالغازيين أنه جارٍ تحويل بعض الأراضي الفضاء والمواقف الرملية إلى مواقف نظامية واستثمارية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير أكبر عدد ممكن من المواقف، مبيناً أن عدد الساحات الاستثمارية في الإمارة بلغ 300 ساحة استثمارية، توفر أكثر 18 ألف موقف للأفراد.

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