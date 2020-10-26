مسح رقمي لضبط المركبات المخالفة للمواقف بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

دشنت بلدية الشارقة مركبتين للمسح الرقمي بهدف ضبط المركبات المخالفة بالمواقف المدفوعة، ورصد جميع التجاوزات في المواقف العامة، والتخفيف على المفتشين ومساعدتهم في الرقابة على المواقف، إذ بإمكان المركبات مسح 1500 إلى 3000 موقف بالساعة وبعث التقارير لغرفة العمليات بإدارة المواقف لمعالجتها وإدخالها بالنظام الإلكتروني الخاص بها.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة، علي أبوالغازيين، أن سيارات المسح الرقمي تتيح للمفتشين السيطرة على المواقف والكشف عن سوء استخدامها، ورصد التجاوزات وتسجيل المخالفات، مشيراً الى أنه تمت تجربة المركبتين، وإدخال كودات اللوحات لأرقام المركبات في الدولة إليها.

وأوضح أن إطلاق هذه المركبات يأتي تزامناً مع تدشين أكثر من 400 جهاز لسداد الرسوم بتقنية اللمس، والتي تتماشى مع التقنيات الرقمية المتطورة التي تعمل بها مركبات المسح الرقمي، لتعزيز جهود الكوادر البشرية لديها في رصد تجاوزات المواقف، إذ يمكن للكاميرات الذكية التي تجهز بها مركبات المسح الرقمي، التعرف إلى أرقام السيارات التي تدخل عبر شاشات اللمس في الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك مركبات أخرى سيتم تدشينها تزامناً مع الانتهاء من تركيب أجهزة سداد الرسوم التي تعمل بتقنية اللمس، والبالغ عددها 1070 جهازاً في كل مناطق مدينة الشارقة.

وبيّن أن عدد المواقف الخاضعة للرسوم وصل إلى نحو 50 ألف موقف موزعة على مختلف مناطق مدينة الشارقة، إذ ستعمل هذه المركبات على توفير كثير من الوقت والجهد لفرق التفتيش لحل مشكلات الاصطفاف، وإيجاد تقنيات جديدة لرصد التجاوزات وتنظيم آليات الوقوف فيها.

ونوّه أبوغازيين إلى أن هذه المركبات تعطي فترة سماح للجمهور للوقوف في المواقف العامة لمدة 10 دقائق دون سداد الرسوم، كما هو معمول به سابقاً، وتستطيع قراءة اللوحات ومعرفة إن كانت المركبة تجاوزت هذه المدة دون سداد الرسوم أم لا من خلال معالج يقوم بتخزين الصورة ويعمل على تحديثها وإرسال التحديث لمكتب المتابعة في إدارة المواقف، ثم إرسال تنبيه للمفتش وتزويده بموقع المركبة بالتحديد وصورة لها، ليتم اتخاذ الإجراء اللازم.

وأشار إلى أن إدارة المواقف لديها خطط متعددة لتوسيع نطاق المواقف العامة، ورصد السلوكيات السلبية التي تمارس من قبل بعض المستخدمين فيها، لافتاً إلى أن إدارة المواقف خصصت أرقاماً عديدة لاستقطاب الشكاوى والملاحظات الخاصة بالمواقف الخاضعة للرسوم بمدينة الشارقة، وتعمل جاهدة على زيادة كوادرها وإنشاء مواقف جديدة خاضعة للرسوم بمختلف مناطق المدينة لتأمين المواقف لجميع المستخدمين، سواء السكان أو المستثمرين في كل الأوقات.

وأفاد بأن إدارة المواقف يصلها العديد من الملاحظات حول إيقاف المركبات في الأماكن غير المخصصة لها، مثل صف مركبة في موقف محجوز من قبل محل أو مطعم أو أي مؤسسة لها نشاط تجاري، ويتم التجاوب مع الشكوى في الوقت نفسه، إذ إن الموقف المحجوز يكون للمستفيد منه ولا يمكن لأي شخص آخر التوقف فيه كون صاحبه يدفع رسوم سنوية لحجزه، وملاحظات أخرى بإيقاف مركبة على مداخل الساحات الرملية، وبمواقف غير مخصصة لوقوفها، ويتم التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة.

المركبات تعطي فترة سماح للجمهور لمدة 10 دقائق دون سداد الرسوم.

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