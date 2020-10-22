بلدية الشارقة تخضع 8519 موقف جديد للرسوم

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تدشين أكثر من 400 جهاز لسداد رسوم المواقف العامة تعمل بتقنية اللمس، وذلك استمراراً لجهودها في التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها، والتسهيل على المتعاملين، إذ تعتبر هذه الأجهزة إضافة نوعية لأجهزة سداد الرسوم وخياراً آخر من خيارات الدفع التي وفرتها البلدية، مشيرة إلى أن مجموع المواقف التي تم إخضاعها للرسوم وسيتم إخضاعها خلال العام الجاري بلغت 8519 موقف في مناطق مختلفة من مدينة الشارقة.

وتفصيلاً، أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن تدشين أجهزة لسداد رسوم المواقف العامة بتقنية اللمس يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، كما يأتي تماشياً مع خطط البلدية وتوجهاتها في التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات التي تقدمها من خلال برنامج "سابق" والذي قطعت فيه شوطاً كبيراً، انطلاقاً من حرصها على توفير خدمات رقمية تسهل على المتعاملين وتختصر عليهم الوقت والجهد، حيث تعمل جميع قطاعات وإدارات البلدية بجهد متواصل لتحقيق هذا الهدف

وأفاد أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن خدمة المواقف تأتي في إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على توفير المواقف العامة في مختلف مناطق مدينة الشارقة وإتاحتها للجمهور في جميع الأوقات، وإخضاعها للرسوم في خطوة تهدف إلى الحد من استغلالها وتوفيرها على مدار الساعة، مشيراً إلى أن مجموع المواقف التي تم إخضاعها للرسوم وسيتم إخضاعها خلال العام الجاري بلغت 8519 موقف في مناطق مختلفة من مدينة الشارقة.

وفي سياق متصل أوضح مدير إدارة المواقف العامة علي أحمد أبو غازيين أنه تم تدشين أكثر من 400 جهاز لسداد سوم المواقف العامة تعمل بتقنية اللمس تم توزيعها في مختلف مناطق مدينة الشارقة، والتي تتماشى مع التقنيات الرقمية المتطورة التي تعمل بها مركبات المسح الرقمي المبتكرة من بلدية مدينة الشارقة، لتعزيز جهود الكوادر البشرية لديها في رصد تجاوزات المواقف، وتقديم البيانات والإحصاءات عن نسبة إشغال المواقف وأوقاتها، ونسب استخدام وسائل الدفع المختلفة؛ إذ يمكن للكاميرات الذكية التي تجهز بها مركبات المسح الرقمي، التعرف إلى أرقام السيارات التي تدخل عبر شاشات اللمس في الأجهزة

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